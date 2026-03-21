ICONSPORT_362404_0091

Lens : Pierre Sage refuse le report du match contre le PSG

Lens21 mars , 7:18
parClaude Dautel
1
Dans la foulée de la large victoire de RC Lens face à Angers, l'entraîneur des Sang et Or a fait savoir qu'il n'était pas favorable à un éventuel report du match contre le PSG le 11 avril prochain.
Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a rien demandé à la Ligue de Football Professionnel et au RC Lens. Mais du côté de Bollaert on s'attend à bientôt avoir des nouvelles au sujet du match entre Lens et le PSG prévu le 11 avril, juste entre les deux matchs parisiens contre Liverpool en Ligue des champions. Provisoirement en tête du classement de Ligue 1, les Sang et Or savent que la rencontre face à Paris peut éventuellement les mener vers le titre de champion de France, et forcément Pierre Sage le sait. Alors, interrogé en marge du match contre Angers, l'entraîneur lensois a fait savoir qu'il n'était pas favorable à un report si le PSG le demande vraiment.

Lens ne veut pas décaler le match contre Paris

« Nous, de base, on n’est pas d’accord. Du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France. On nous l’a programmé un jeudi soir et il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz. Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là », a précisé Pierre Sage.

Le PSG n'a rien demandé pour l'instant

Le Paris Saint-Germain qui, rappelons-le, n'a pas fait de demande de report, a cependant la possibilité de demander à la LFP et c'est cette dernière qui prendra une décision finale, avec ou sans l'accord du RC Lens. Mais dans le contexte actuel, on voit mal la Ligue de Football Professionnel accepter cette demande éventuelle, jamais la lutte pour le titre n'ayant été aussi serrée depuis très longtemps.
1
Articles Recommandés
Supporters ASSE ICONSPORT_361268_0048
ASSE

ASSE : Un changement brutal exigé au mercato !

Corentin Tolisso pensait avoir marqué contre Marseille
OL

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

ICONSPORT_361834_0226
OM

OM : Habib Beye doit signer un maxi contrat

ICONSPORT_362200_0021
Mercato

Le PSG offre une superstar au Real Madrid

Fil Info

21 mars , 9:00
ASSE : Un changement brutal exigé au mercato !
21 mars , 8:40
OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »
21 mars , 8:20
OM : Habib Beye doit signer un maxi contrat
21 mars , 8:00
Le PSG offre une superstar au Real Madrid
21 mars , 7:40
TV : Nice - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
21 mars , 7:00
TV : OM - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
20 mars , 23:30
L’OL plombé par la CAF, Fonseca n’ose pas y croire
20 mars , 22:48
Lens : Deschamps zappe Udol, il ne doit pas avoir Ligue1+

Derniers commentaires

Lens : Pierre Sage refuse le report du match contre le PSG

Le mec s'enflamme tout seul.

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.

OM : Habib Beye doit signer un maxi contrat

J’étais le ‘’ premier ‘’ à ne pas être content de la venue de beye mais si il obtient la qualification direct pour la LdC et que le jeu s’améliore et que les joueurs adhèrent à son discours alors oui beye doit continuer la saison prochaine… on espère tous une carrière de jeune entraîneur à la Sir Alex quand il est arrivé à man utd les 1ers résultats n’étaient fantastiques et avec de la patience on connaît la suite

L1 : Lens pulvérise Angers, le PSG tremble

comme tu connais le foot que depuis 2011, je vais te rappeler , qu avant vous flirtiez avec la L2 au fin fond du championnat. Vous aviez l effectif de Lens, avec des Bourillon, sessegnon Chantome Edel Traoré ou encore DJA DJEje. Là vous jouiez moins les kékés, et on vous voyait moins..... par contre maintenant avec vos 860M de budget, vous vous la petez, et pensez etre les rois, alors que tout ce que vous avez n est du qu au fric illimité du Qatar. Tu sais le fric pourri de ton pays qui chie sur les droit de l Homme, et qui encourage le terrorisme...... donc un peu d humilité, car si LENS gagne le championnat , avec ses 60M de budget, vous devriez vous cacher de honte.... 800M d ecart, et vous n arrivez pas à les distancer...... et ça la ramene.... Donc oui j espere que le PSG ne tremble pas, car franchement ça ferait vraiment pitié

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading