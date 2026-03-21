Lens : Pierre Sage refuse le report du match contre le PSG

Le mec s'enflamme tout seul.
Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.
MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.
J’étais le ‘’ premier ‘’ à ne pas être content de la venue de beye mais si il obtient la qualification direct pour la LdC et que le jeu s’améliore et que les joueurs adhèrent à son discours alors oui beye doit continuer la saison prochaine… on espère tous une carrière de jeune entraîneur à la Sir Alex quand il est arrivé à man utd les 1ers résultats n’étaient fantastiques et avec de la patience on connaît la suite
comme tu connais le foot que depuis 2011, je vais te rappeler , qu avant vous flirtiez avec la L2 au fin fond du championnat. Vous aviez l effectif de Lens, avec des Bourillon, sessegnon Chantome Edel Traoré ou encore DJA DJEje. Là vous jouiez moins les kékés, et on vous voyait moins..... par contre maintenant avec vos 860M de budget, vous vous la petez, et pensez etre les rois, alors que tout ce que vous avez n est du qu au fric illimité du Qatar. Tu sais le fric pourri de ton pays qui chie sur les droit de l Homme, et qui encourage le terrorisme...... donc un peu d humilité, car si LENS gagne le championnat , avec ses 60M de budget, vous devriez vous cacher de honte.... 800M d ecart, et vous n arrivez pas à les distancer...... et ça la ramene.... Donc oui j espere que le PSG ne tremble pas, car franchement ça ferait vraiment pitié
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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