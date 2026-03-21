Lens : Pierre Sage refuse le report du match contre le PSG

Dans la foulée de la large victoire de RC Lens face à Angers, l'entraîneur des Sang et Or a fait savoir qu'il n'était pas favorable à un éventuel report du match contre le PSG le 11 avril prochain.

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a rien demandé à la Ligue de Football Professionnel et au RC Lens. Mais du côté de Bollaert on s'attend à bientôt avoir des nouvelles au sujet du match entre Lens et le PSG prévu le 11 avril, juste entre les deux matchs parisiens contre Liverpool en Ligue des champions. Provisoirement en tête du classement de Ligue 1 , les Sang et Or savent que la rencontre face à Paris peut éventuellement les mener vers le titre de champion de France, et forcément Pierre Sage le sait. Alors, interrogé en marge du match contre Angers, l'entraîneur lensois a fait savoir qu'il n'était pas favorable à un report si le PSG le demande vraiment.

Lens ne veut pas décaler le match contre Paris

« Nous, de base, on n’est pas d’accord. Du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France. On nous l’a programmé un jeudi soir et il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz. Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là », a précisé Pierre Sage.

Le PSG n'a rien demandé pour l'instant

Le Paris Saint-Germain qui, rappelons-le, n'a pas fait de demande de report, a cependant la possibilité de demander à la LFP et c'est cette dernière qui prendra une décision finale, avec ou sans l'accord du RC Lens. Mais dans le contexte actuel, on voit mal la Ligue de Football Professionnel accepter cette demande éventuelle, jamais la lutte pour le titre n'ayant été aussi serrée depuis très longtemps.