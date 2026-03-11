Pierre Sage ICONSPORT_361060_0410

Lens : Pierre Sage fait la révolution pour abattre le PSG

Lens11 mars , 21:00
parCorentin Facy
0
Lens est plus que jamais dans la course au titre après cette 25e journée qui a vu les Sang et Or revenir à seulement un point du PSG. Pierre Sage a quelques atouts dans sa manche à l’aube de ce sprint final.
Le RC Lens est toujours vivant dans la course au titre. A quatre points du Paris Saint-Germain avant la 25e journée, l’équipe de Pierre Sage a profité de la défaite des Bleu et Rouge contre l’AS Monaco en s’imposant contre Metz et en revenant à un petit point du leader. A neuf matchs de la fin, le suspense est total quant à l’identité du futur champion. Une chose est en tout cas certaine, désormais, Pierre Sage y croit à fond et tentera tout ce qu’il peut pour ramener le titre de champion de France à Lens. Certaines innovations tactiques ne sont, par exemple, pas à écarter.
La preuve, l’ex-entraîneur de l’OL a abandonné pour la première fois de la saison son 3-4-3 lors de la seconde période face à Metz dimanche après-midi. Un choix forcé en raison de la blessure de son défenseur Celik. Lens a basculé en 4-4-3 avec l’entrée de l’excellent Amadou Haïdara. Une innovation et une révolution tactique qui pourrait perdurer comme le soulignent nos confrères du 11 HDF.

Pierre Sage a un atout de plus en main

« Une option supplémentaire qui peut notamment s’avérer utile dans des matchs où le RC Lens aura le contrôle du jeu et la nécessité de surprendre un peu son adversaire. Ce qui pourrait profiter à un joueur comme Amadou Haïdara, qui peut difficilement trouver sa place tant le tandem Thomasson-Sangaré se montre performant depuis le début de saison » explique le média. Avec la possibilité de jouer en 4-3-3 et d’opérer une révolution tactique totale par rapport à ce qu’il fait depuis le début de la saison, Pierre Sage s’offre une corde de plus à son arc pour espérer un dénouement heureux en fin de saison.

D’ici la trêve du mois de mars, les Sang et Or vont affronter Lorient et Angers. Avec l’objectif assumé de prendre six points pour continuer de croire au titre et cela peu importe le système que Pierre Sage utilisera. Mais l’ancien de l’OL sait désormais qu’il peut varier sur son système en fonction des absences, une réelle chance à neuf matchs de la fin.
0
Derniers commentaires

LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

Ne parlons même pas de l'arbitrage totalement pro Chelsea qui a omi plusieurs fautes et corners en plus d'épargner l'ordure de Neto après son geste intolérable sur le ramasseur de balle, alors qu'il trouve le moyen de caler un jaune à Kvara pour avoir joué aprés une faute inexistante qui l'empêche d'avoir une occaz de but. Sans ce pourri on en aurait mis 6 et ils auraient fini à 10. Cette équipe de.gros.branleurs arrogants à gerber.

Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise

Mbaye à le même profil que barcola et kvara. même dembouz sauf qu'il est une classe au dessus des autres. Donc s'ils peuvent jouer sous les ordres de luis, mbaye le peut aisément.

LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

Dégouté de ces buts offerts dès qu'on prenait l'avantage. Mais malgré les imperfections notamment dans les passes et certains choix ,on a quand même été beaucoup plus tueurs et pressant que depuis plusieurs semaines et ca a fait la diff. Barco décisif et très bon, Dembouz is back et Kvara s'est retrouvé et de quelle manière ! Points nég on trouve Hakimi qui est cramé ca c'est inquiétant. Et Vitinha gros manque de lucidité. Z-E toujours à bader...et Safonov.....encore une fois en mode passoire mais chut il a le totem. Paris a signé un match quasi référence, on a bouffé le club qu'on vendait comme notre bourreau se basant sur la mascarade de la CDMDC, et comme souvent dos au mur et en l'outsider, on répond présents. Paris a été magique, Lucho a fermé les bouches et il va falloir encore prouver et tenir au retour où on va prendre la marée.

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Il y avait des joueurs affutés en face (des 2 côtés)

LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

le psg a pris sa revanche.. on voit que les joueurs n avaient pas oublié cette finale ratée.maintenant il faut finir le boulot au match retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

