Le PSG atomise Montpellier, Nicollin paye l'addition ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Montpellier n'a pas existé face à Montpellier, et le PSG s'est fait plaisir en marquant six fois. Laurent Nicollin a été la risée des réseaux sociaux.

La sortie de Laurent Nicollin, autant pour soutenir Vincent Labrune, que pour laisser entendre que ce n’était pas bien compliqué de s’abonner à DAZN pour sauver le football français, a eu un deuxième effet ce vendredi soir. Montpellier jouait en effet au PSG, et si les joueurs de Michel Der Zakarian n’y sont pour rien, ils ont pris une soufflante de la part de la formation parisienne, qui s’est imposée 6-0 en déroulant son football dans un match à sens unique. Et la blague n’a pas été spécialement originale tant absolument tout le monde s’est engouffré dans la brèche, mais la comparaison entre le restaurant à 30 euros à sauter pour pouvoir s’abonner à DAZN selon le président du MHSC a été immédiatement utilisée… à toutes les sauces.

Nicollin et le resto, ça va rester

J’espère que Nicollin regarde le match et qu’il n’est pas allé au resto … sinon il rate un grand spectacle… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 23, 2024

« J’espère que Nicollin regarde le match et qu’il n’est pas allé au resto … sinon il rate un grand spectacle… », a lancé Daniel Riolo. « Je pense aux supporters du Montpellier qui ont renoncé à aller seuls au resto, et on mis 30 balles et voir leur équipe leur servir une aussi belle soupe… 5-0 68e… », a relancé le journaliste de L’Equipe Erik Bielderman. De quoi lancer de nombreux messages sur l’addition salée que se prend son équipe, qui n’a pas vraiment réussi à se renforcer cet été, notamment à cause des droits TV en chute libre négociés par son « ami » Vincent Labrune. En attendant, le revers est brutal et met Montpellier déjà dans le rouge pour cette saison de Ligue 1. Les supporters de Montpellier qui n'ont pas suivi la rencontre pourront au moins se dire qu'ils n'ont pas assisté à cette déroute, même si cela représente un bien maigre consolation.