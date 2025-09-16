Le nouveau salaire de Labrune à la LFP dévoilé





C’est une question qui avait fait beaucoup parler et avait provoqué l’indignation au coeur d’une instance qui cherchait à faire des économies. Malgré les années Covid et le fiasco Médiapro, Vincent Labrune avait fait voter une très solide augmentation de son salaire, qui était passé de 420.000 euros annuels à 1,2 million d’euros en raison de l’arrivée de CVC. Poussé dans ses retranchements par le Sénat, Vincent Labrune avait fait savoir en octobre 2024 qu’il avait décidé de baisser son salaire de 30 %, le faisant passer de 100.000 euros mensuels à 70.000 euros donc.

L’Equipe révèle ce mardi le dernier conseil d’administration de la LFP a procédé à une nouvelle baisse des émoluments de son président, qui a beaucoup perdu en pouvoir exécutif ces derniers temps. La LFP possède en effet désormais un directeur général exécutif en la personne d’Arnaud Rougier et un directeur de sa filiale commerciale LFP Média en la personne de Nicolas De Tavernost. Résultat, le salaire de Vincent Labrune va descendre à 23.000 euros par mois, à partir du 1er octobre prochain.