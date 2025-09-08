le plan est lance l om va evincer labrune mccourt 18 398574

Le plan est lancé, l’OM va évincer Labrune

OM08 sept. , 18:00
parEric Bethsy
Mécontent du travail de la Ligue de Football Professionnel, l’Olympique de Marseille souhaite modifier la gouvernance du foot français. Avec l’aide d’autres pensionnaires de Ligue 1 comme le Racing Club de Lens, le club phocéen espère pousser le président Vincent Labrune vers la sortie.
Le timing de l’interview accordée au Figaro n’était pas anodin. La semaine dernière, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt et son homologue lensois Joseph Oughourlian ont sévèrement critiqué les méthodes de la Ligue de Football Professionnel. La raison est simple. Comme le souligne le journaliste Romain Molina, l’instance s’apprête à élire trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration pour remplacer Jean-Pierre-Rivère, Damien Comolli et Jean-Pierre Caillot.
Les dirigeants mécontents souhaitent ainsi former une majorité qui servirait à peser sur les décisions importantes, et surtout à pousser Vincent Labrune vers la sortie. Il est effectivement reproché au président de la Ligue un manque de transparence dans ses choix, ainsi que plusieurs échecs graves. On pense surtout aux droits TV qui n’ont cessé de diminuer ces dernières années et dont le montant se situe très loin des ambitions initialement annoncées. Dans le camp adverse, on estime que ce fiasco fragilise les clubs et le championnat.

Le clan McCourt veut tout changer

Si les anti-Labrune parviennent à obtenir la majorité, l’Orléanais sera donc menacé et le football français pourra s’attendre à de profonds changements, y compris en ce qui concerne le modèle économique de la Ligue 1. « Nous avons besoin d’une Ligue forte et saine, réclamait le boss marseillais Frank McCourt dans le double entretien. (…) Le fond du problème est limpide : il faut revoir la gouvernance, mettre en place un management compétent, éliminer les conflits d’intérêts et garantir une transparence totale. » Au courant des intentions de ses opposants, Vincent Labrune ne se laissera pas éjecter si facilement.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading