L’OM s’est raté, Labrune nargue McCourt

Dans un entretien récemment accordé au Figaro, Frank McCourt, lancé aux côtés de son homologue lensois Joseph Oughourlian, affichait son souhait de révolutionner la gouvernance du football français incarnée par Vincent Labrune. Sa stratégie passait par l’élection d’un allié au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. Mais le propriétaire de l’Olympique de Marseille et son clan ont connu une défaite ce mercredi.

La bataille menée par Frank McCourt et Joseph Oughourlian part mal. La semaine dernière, les propriétaires de l’Olympique de Marseille et du Racing Club de Lens avaient affiché leur volonté de changer profondément la gouvernance du football français. Sans le dire clairement, les deux actionnaires semblaient viser le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune.

Un pro-Labrune élu

Leur stratégie passait donc par l’assemblée de ce mercredi durant laquelle le conseil d’administration de l’instance devait élire trois nouveaux membres. Résultat, le candidat Jean-Michel Roussier, opposant à Vincent Labrune, n’a pas été choisi. Les votes ont plutôt privilégié Fabrice Bocquet (Nice), Waldemar Kita (Nantes) et Loïc Féry (Lorient), connu en tant qu’allié de Vincent Labrune. Le clan de Frank McCourt a donc échoué malgré sa prise de position affichée ces derniers jours. D’où la satisfaction du camp de l’Orléanais.

« Cette élection envoie un signal clair : les prétendus problèmes de gouvernance dénoncés par certains ne sont qu’une fiction, a réagi l’entourage de Vincent Labrune contacté par RMC. Comme dans toute organisation, il existe une majorité silencieuse qui travaille et une minorité bruyante qui s’agite. Dans le football, cette minorité se nourrit du conflit, attise les tensions et cherche à exister par la polémique, souvent avec une bonne dose de mauvaise foi. Mais, en fin de compte, les représentants du football français ne se laissent pas tromper. » Reste à savoir ce que deviendra le mouvement de contestation après cet échec.