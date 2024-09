Labrune réélu à la LFP, sa première mesure dévoilée

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Ce mardi 10 septembre, Vincent Labrune a été réélu à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. L’ancien dirigeant de l’OM en a profité pour annoncer une première mesure de son deuxième mandat.

L’avenir du foot français est bien dans les mains de Vincent Labrune. Le président sortant de la Ligue de Football Professionnel a été réélu ces dernières heures à la tête de l’instance jusqu’en 2028, battant Cyril Linette, son adversaire, assez largement après validation du Conseil d’Administration (14 voix à 2). Un résultat qui n’a pas été bien accueilli par les observateurs du foot français, puisque l’ancien président de l’Olympique de Marseille est à l’origine de la crise des droits TV qui n’a livré son verdict que début août, à seulement quelques jours de la reprise du championnat. Néanmoins, la réélection de Labrune a été saluée par deux dirigeants, à savoir Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Laurent Nicollin (Montpellier), qui estiment que Labrune est le meilleur choix pour la LFP. D’ailleurs, ce dernier a d’ores et déjà annoncé une mesure qu’il prendra pour débuter son deuxième mandat.

Labrune annonce la baisse de son salaire à la LFP

Vincent Labrune réélu président de la LFP jusqu'en 2028 https://t.co/hA1xP5jywe — Foot01.com (@Foot01_com) September 10, 2024

Comme le rapporte RMC Sport, l’homme de 53 ans a confirmé vouloir baisser les charges de la Ligue de Football Professionnel : «Celui qui doit donner l'exemple, c'est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révision à la baisse de sa rémunération», a-t-il affirmé sans faire plus de précisions sur le nouveau montant de celle-ci. Pour rappel, il y a plusieurs mois, Labrune avait confirmé avoir triplé son salaire depuis son élection, touchant désormais un salaire annuel brut de 1,2 million d’euros, bien plus que Nathalie Boy de la Tour qui était rémunérée 360.000 euros par an : «Avec Arnaud Rouger (le directeur général de la LFP),, on a lancé un plan de réformes structurelles très ambitieux face aux crises majeures que nous traversons et aux défis que nous devons affronter en tant qu'entreprise de spectacle. On est dans un monde en mutations fortes et profondes», a-t-il promis. Il reste à savoir à quel niveau Vincent Labrune baissera son salaire, et s'il se décidera à ralentir le train de vie opulent de la Ligue...

Des premières réformes qui seront attendues de pied ferme pour tenter de redonner un élan positif au football français, en crise institutionnelle depuis plusieurs mois avec les droits TV nouvelle version qui fragilisent les clubs comme jamais sur le plan financier.