La VAR stoppée en Ligue 1, il fait une offre aux arbitres !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'usage de l'assistance vidéo aux arbitres suscite autant de polémiques qu'elle ne règle des problèmes. Et des voix s'élèvent pour que la VAR soit stoppée en Ligue 1 le temps que les arbitres s'entendent sur une réforme des règles.

La loi est dure, mais c'est la loi. Kylian Mbappé et le PSG l'ont constaté la semaine passée contre le Bayern Munich, la vidéo peut être terrible puisqu'elle peut aboutir à une décision brutale, mais qui sur le plan réglementaire est justifié. S'il s'agissait de Ligue des champions, la situation est encore plus complexe puisque chaque week-end la VAR débouche sur des polémiques, notamment lorsqu'il s'agit de savoir pourquoi elle a été utilisée et pourquoi elle ne l'a pas été. Chaque club pense avoir été défavorisé par la VAR, et les arbitres sont mis sous pression, au moment où le grand patron de l'arbitrage français a été changé, Antony Gautier succédant à Pascal Garibian, débarqué il y a quelques semaines. Si le nouveau boss des arbitres français a de nombreuses idées, les clubs professionnels veulent désormais que les choses bougent enfin, quitte à stopper l'usage de la VAR en attendant un éclaircissement sur son usage. C'est le cas notamment à Lens.

Comme en NFL, la VAR stoppée en Ligue 1 ?

S'exprimant dans le quotidien sportif, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, estime que l'heure est venue de prendre des mesures afin d'éviter les polémiques incroyables engendrées par la VAR en Ligue 1. « Accélérons les choses. Si on commence la saison prochaine sans sonorisation, on laissera le sentiment de ne pas faire progresser les choses. J'espère aussi qu'ils iront dans le sens de faire intervenir les arbitres auprès des médias (...) Il faut un calendrier rapidement. Tout ça peut être mis en place dès la saison prochaine. L’ensemble des clubs de L1 et de L2 ont pesé pour qu'Antony Gautier et Stéphane Lannoy soient nommés, pour faire progresser ces sujets. Ça ne doit pas prendre six mois. Sinon, on fait comme le foot américain, qui a quarante ans d'avance sur le sujet. Ils avaient stoppé la vidéo après cinq ans d'utilisation, avant d'y revenir le temps que les conditions d'utilisation soient bien balisées. Actuellement, sur certaines situations, le VAR ne marche pas. Soit il y a des solutions pour le faire marcher très rapidement et on y va. Soit on n'en a pas et on l'arrête le temps de l'améliorer », explique le dirigeant ensois, qui estime que l'arbitrage en Ligue 1 n'est pas aidé et qu'il faut savoir parfois reconnaître ses erreurs avant de mieux repartir du bon pied.