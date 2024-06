La Ligue 1 au bord du gouffre, les Anglais adorent ça

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Toujours sans diffuseur pour la saison prochaine, la Ligue 1 reste dans le flou concernant la recette des droits TV. Cette situation place les clubs français en difficulté sur le marché des transferts, pour le plus grand bonheur de certaines formations à l’étranger.

On connaît le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé l’agenda de l’exercice à venir, notamment avec le détails des affiches de la première journée qui se jouera le week-end du 16 août. Le problème, et non des moindres, c’est que personne ne sait qui retransmettra Brest-OM, Rennes-OL ou encore Monaco-ASSE.

A moins de deux mois de la reprise, l’instance dirigée par Vincent Labrune n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Ligue 1. Une situation inconfortable pour ses pensionnaires dont la recette en droits TV représente au moins un tiers du budget. Dans le flou, les clubs français préfèrent éviter d’investir sur le marché des transferts. Ce qui ralentit également le business des agents. « Effectivement, on est plusieurs collègues à s'appeler et on voit que cela fonctionne de manière assez ralentie sur ce début de mercato », a constaté Vivien André, le représentant du Marseillais Jonathan Clauss, pour France Info.

De mauvaises affaires à prévoir

Pire encore, ces intermédiaires s’aperçoivent que les clubs de Ligue 1 ont du mal à payer intégralement leurs joueurs. « Cela freine des paiements, a révélé Mohamed Amaar, qui gère les intérêts du Monégasque Youssouf Fofana. On a des paiements qui devaient arriver depuis le mois de mars, mais les clubs attendent de voir où ils vont aller. (…) Plus rien ne marche. » Plus que jamais, vendre avant d’acheter devient le mot d’ordre.

Mais les clubs à l’étranger connaissent la situation en France et tentent d’en profiter. « Le fait que la Ligue ait du mal à vendre ses droits, toute l'Europe le sait, a commenté le spécialiste en économie du sport Antoine Feuillet. Forcément, quand vous êtes un club de Premier League et que vous avez affaire aux clubs de Ligue 1 pour acheter certains joueurs, c'est un moyen de négocier à la baisse. D'autant que les clubs français sont déjà obligés de vendre de manière structurelle, même hors période de crise. » Sans accord avec un vrai diffuseur, ce mercato s’annonce très long.