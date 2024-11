La France sous la neige, Sampaoli va faire demi-tour

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Ce 21 novembre, la neige est tombée dans de nombreuses régions de France. En conférence de presse, l’entraîneur brestois Eric Roy, surpris du temps à Rennes, a estimé de façon ironique que Sampaoli ne supportera pas le temps breton.

Nous ne sommes pas encore en hiver, mais la neige n’en fait qu’à sa tête. Ce jeudi 21 novembre, plusieurs régions de France se sont réveillées dans le froid et avec des chutes de neige. Alors que la Ligue 1 reprend ses droits dès vendredi, des entraîneurs du championnat ont réagi avec malice au climat actuel, notamment Eric Roy. A la veille du déplacement du Stade Brestois à Monaco pour un choc entre deux équipes évoluant en Ligue des Champions, le technicien breton a réagi de façon ironique à la neige qui est tombée dans la région, notamment à Rennes. Avant de démarrer sa conférence de presse, il a évoqué les basses températures et la situation du nouvel entraîneur du Stade Rennais, en l’occurrence Jorge Sampaoli, qui a remplacé Julien Stéphan pendant la trêve internationale.

Sampaoli va quitter Rennes à cause de la neige, ironise Roy

Eric Roy a ironisé sur les chutes de neige qui tombent à Rennes à 200 kilomètres de là en craignant déjà le départ de Jorge Sampaoli, récemment nommé sur le banc rennais, face à cette météo très fraiche.https://t.co/Fv6bgeKf6D — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2024

Après deux semaines de trêve, Eric Roy avait visiblement envie de retrouver les journalistes. Argentin et habitué aux bonnes températures, Sampaoli a découvert le climat froid de la France à cette période de l’année : «-1° à Rennes et 13° à Brest. 13°, au ressenti, 5°/6°, parce qu’avec le vent... Sampaoli, on l’a perdu? Parce que s’il est tombé à peu près ça… A mon avis, il va repartir. "Il va dire: ‘non, je ne pensais pas, je croyais que j’étais à Marseille’», a plaisanté Roy. Ancien entraîneur de l’OM entre février 2021 et 2022, Jorge Sampaoli est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2026. Sur le plan sportif, Rennes se déplace au Stade Pierre-Mauroy dimanche pour affronter le LOSC pour le premier match après la fin de l’ère Julien Stéphan. Actuellement 13ème du championnat, Rennes n’a plus de temps à perdre, sans mauvais jeu de mots.