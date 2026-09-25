La FFF autorise le retour en Ligue 1 d'un arbitre condamné pour violences conjugales

Le 19 août dernier, Abdelatif Kherradji a été condamné à six mois de prison avec sursis, une peine assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant trois ans et de l'obligation d'effectuer un stage pour la lutte contre les violences conjugales. L'arbitre de Ligue 1 va vite pouvoir retrouver son poste.

L'Equipe. Pour justifier sa décision, la fédération s'appuie sur ses règlements en estimant être incompétente pour les faits reprochés, car pour cela il aurait fallu que ces événements « aient été commis à l'occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l'enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football. » Et donc logiquement, Abdelatif Kherradji va pouvoir retrouver son poste d'arbitre de Ligue 1. Jeudi, le Conseil de discipline de la FFF a classé sans suite le dossier de l'arbitre A bdelatif Kherradji, lequel a été condamné en août dernier par un tribunal pour des faits de violences conjugales . Une condamnation contre laquelle il a fait appel, précise. Pour justifier sa décision, la fédération s'appuie sur ses règlements en estimant être incompétente pour les faits reprochés, car pour cela il aurait fallu que ces événements «» Et donc logiquement, Abdelatif Kherradji va pouvoir retrouver son poste d'arbitre de Ligue 1.

L'arbitre bientôt de retour en Ligue 1

Ancien patron des arbitres, et président de la Ligue Méditerranée, Me Éric Borghini, avocat d'Abdelatif Kherradji, se réjouit de voir ce dernier reprendre son activité. « Nous sommes heureux pour notre client qui va très vite retrouver le terrain après avoir subi les tests physiques au prochain rassemblement des arbitres L1 début octobre. Nous attendons maintenant de recevoir la motivation de la commission », indique l'avocat.

Reste à savoir comment celui qui a été condamné pour violences conjugales va être accueilli par ses collègues arbitres, mais aussi par le public des stades où il devrait officier. Parce que si les règlements de la FFF sont une chose, l'image donnée par cette affaire est forcément extrêmement négative. D'ailleurs, les premiers commentaires sur les réseaux sociaux sont sans appel et très critiques contre l'instance fédérale accusée d'avoir des jugements à géométrie variable selon les individus concernés.