Un arbitre de Ligue 1 condamné à 6 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné ce mercredi Abdelatif Kherradji, arbitre de Ligue 1, à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales.

Agé de 40 ans, c'est une toute autre actualité que le football qui vaut à Abdelatif Kherradji de faire la Une, puisque le tribunal correctionnel de Nîmes, qui avait mis en délibéré son jugement le 7 août dernier, a annoncé ce mercredi que l'arbitre de Ligue 1 était condamné à six mois de prison avec sursis. De plus, Abdelatif Kherradji devra suivre un stage de prévention contre les violences conjugales. La procureure avait requis à son encontre 18 mois de prison avec sursis. Devant les juges, l'ancienne compagne de l'homme de 40 ans avait livré un terrible témoignage sur deux agressions subies en 2026. « Il m'a saisie par le cou, il m'a insultée, il m'a tirée par les cheveux sur plusieurs mètres, il m'a jetée par terre. Il y a une dissonance entre l'homme public souriant et jovial et l'homme privé, violent et manipulateur. J'étais sous emprise », avait confié l'ancienne compagne de l'arbitre.

Abdelatif Kherradji peut faire appel

Ce dernier s'était défendu en affirmant qu'au contraire il avait voulu éviter les coups de celle qui était alors sa compagne, et que cette dernière voulait tout simplement détruire sa carrière. Des propos qui n'ont pas convaincu le tribunal, puisqu'Abdelatif Kherradji a été condamné. Son avocat a précisé, avec le jugement, qu'aucune décision n'avait été prise concernant un appel toujours possible. De son côté, la direction nationale de l'arbitrage devrait prendre des mesures suite à cette décision de justice, sachant qu'Abdelatif Kherradji n'avait pas été désigné pour des matchs de la première journée de Ligue 1.