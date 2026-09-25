Mbappé dans une baignoire, la fausse vidéo fait le tour du monde

"C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'en France ce sont les seuls qui ne voient pas quand leur club est en difficulté" Marrant ce genre de jugement sans fondement au doigt mouillé et sur des préjugés. A moins que tu ais des chiffres qui nous prouves tout ça. Prouves donc ce que tu affirmes.
depuis que vous êtes un club-état quatarien plutôt...
Comment parler pour ne rien dire...digne d'un discours de Jordan...
Foot01 encore en train de raconter de la merde. ^^
A coté de la plaque, comme d'hab quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Il est vraiment prêt à tout pour avoir son Ballon d’Or ptdrrrrr
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Kylian Mbappé en interview dans mon bain