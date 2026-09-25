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Mbappé dans une baignoire, la fausse vidéo fait le tour du monde

Photo/Video25 sept. , 14:30
parClaude Dautel
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Une vidéo créée par l'intelligence artificielle, ce que son auteur a totalement assumé, a piégé plusieurs médias internationaux. Sur cette fausse vidéo, on voit Kylian Mbappé accordant une interview à Jeremstar dans une baignoire. Elle a été vue par près de 25 millions de personnes.
Amusé de la présence de Kylian Mbappé dans différents médias pour faire sa promotion dans la course au Ballon d'Or 2026, Djibinho, un internaute connu sur X (anciennement Twitter) a mis en ligne une vidéo où l'on voit et entend Kylian Mbappé répondre à Jeremstar, dont la spécialité était d'interroger des personnalités dans sa baignoire. Cette vidéo est explicitement identifiée pour être réalisée par un outil d'intelligence artificielle, mais cela n'a pas empêché certains de tomber dans le panneau. Ainsi, plusieurs médias espagnols ont relayé les propos tenus, fictivement, par Kylian Mbappé dans cette vidéo, et le buzz a pris une tournure totalement incroyable car ce vendredi le message initial a été vu par 24,8 millions de personnes. De nombreux comptes footballistiques étrangers ont en effet relayé ce post et lui ont donné une visibilité mondiale.

Mbappé dans une baignoire, certains ont plongé

Interrogé par certains de ses followers sur un possible souci juridique avec Kylian Mbappé, l'internaute a tenu à calmer le jeu. « C’est indiqué en gros que c’est de l’IA et dans ce cas là c’est pas préjudiciable, et d’un autre côté vous êtes vraiment des fous à voir Kylian pour un mec mauvais sans humour ptdrrr ça se trouve ils ont juste tous rigolé de ça à Clairefontaine », a indiqué Djibinho, visiblement pas très inquiet par ce qu'il estime être une bonne blague. Mais, il est vrai qu'avec 24,8 millions de vues sur toute la planète, l'histoire l'a un peu dépassé quand même. Quoi qu'il en soit, le message est toujours visible sur X, preve qu'aucune demande de suppression n'a été faite ou que du côté d'Elon Musk, on ne voit rien de répréhensible dans cette vidéo.
De son côté, Jeremstar a évidemment saisi la balle au bond pour profiter de ce buzz fait sur son compte.
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