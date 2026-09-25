Didier Deschamps accepte une offre sidérante

Didier Deschamps sera probablement devant sa télévision ce vendredi soir pour la première sortie de l'équipe de France depuis son départ. Mais l'ancien sélectionneur national ne reste pas inactif comme certains le prédisaient.

Après quatorze ans passés aux commandes des Bleus, Didier Deschamps a tourné la page après une ultime défaite dans le match de la troisième place du Mondial 2026 contre l'Angleterre. Depuis, l'ancien sélectionneur national se fait très discret, même s'il a récemment été vu à l'un des concerts de Céline Dion. Sur le plan professionnel, on sait que DD a eu des contacts, notamment en Arabie saoudite, mais qu'il n'a pas donné suite à ces discussions. Cependant, on a appris que Didier Deschamps avait néanmoins des affaires en cours dans cette région du globe. Mais pas pour un rôle sportif. En effet, c'est au niveau du business qu'il a décidé d'accepter d'investir à Dubaï.

Deschamps mise sur Dubaï

Selon Le Parisien, Didier Deschamps a décidé d'être un des principaux actionnaires d'un restaurant haut de gamme baptisé « L’annexe ». Cet établissement aura une vue sur la tour Burj Khalifa, un lounge et une piscine haut de gamme, tout cela pour la clientèle la plus huppée de Dubaï. L'ancien sélectionneur national ne se contentera pas de suivre ce projet de loin, et il fera même le déplacement dans la capitale économique des Émirats arabes unis pour l'inauguration de ce restaurant, un événement où de très nombreuses personnalités sont attendues. De quoi peut-être donner l'envie à Didier Deschamps de s'installer durablement dans cette région du globe où de nombreux clubs s'intéressent à la situation professionnelle de l'ancien entraîneur de l'équipe de France.

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