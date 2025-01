L1 ‍: Un point à Auxerre et l'ASSE quitte la zone rouge

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Stade Abbé-Deschamps

Auxerre-ASSE 1-1

Buts : Traoré (27e) pour Auxerre ; Stassin (45e) pour l’ASSE

Dans un duel de promus très important pour le maintien, l'ASSE (16e) menait longtemps la vie dure à Auxerre (11e). Dominateurs, les Stéphanois ne trouvaient pas la faille et se faisaient punir par l'AJA sur un raid solitaire superbe de Traoré. Toutefois, Saint-Etienne marquait juste avant le repos sur une partie de billard conclue par la tête de Stassin. La deuxième mi-temps était vivante. Auxerre avait les meilleures situations mais l'ASSE mettait la défense de l'AJA en difficulté avec un pressing intense. On en restait finalement à 1-1. Un point qui permet à Auxerre de rester 11e avec 23 points, 5 unités de plus que Saint-Etienne désormais 14e devant Rennes et Nantes, nouveau barragiste.