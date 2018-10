L1 : Un partout la balle au centre entre l'ASSE et Nîmes

Dans : Ligue 1, Nîmes, ASSE.

Stade des Costières.

Nîmes - ASSE : 1-1.

Buts : Alioui (74e) pour Nîmes ; Cabella (1ère) pour l'ASSE.

Malgré la rapide ouverture du score de Cabella, l'AS Saint-Etienne n'a pas réussi à ramener les trois points de Nîmes (1-1).

Suite à deux matchs sans victoire, les Verts voulaient absolument repartir de l'avant face au promu nîmois. Et l'équipe de Jean-Louis Gasset ne traînait pas dans sa quête de succès, puisqu'après seulement 34 secondes de jeu, Cabella marquait le but le plus rapide de la saison de la tête sur un centre de Debuchy (0-1 à la 1ère). Une ouverture du score stéphanoise qui allait équilibrée la partie jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, le NO revenait avec de bien meilleures intentions. Bouanga (55e, 68e) et Thioub (63e) tentaient leur chance, mais c'est finalement l'entrant Alioui qui traduisait la domination nîmoise en but, vu que l'attaquant marocain stoppait la longue inefficacité de plus de 500 minutes de son équipe en trompant Ruffier sur une passe de son compère Bozok (1-1 à la 74e).

Avec ce résultat (1-1), l'ASSE reste sixième avec ses 17 points aux portes du Top 5. Nîmes, de son côté, qui n'a plus gagné depuis le mois d'août, remonte de deux rangs à la 13e place de la L1 avec 11 unités, soit deux petites longueurs devant le barragiste nantais. Les deux équipes auront l'opportunité de se départager la semaine prochaine, puisque Sainté reviendra à Nîmes pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue.