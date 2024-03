L1 ‍: Un logo noir pour la campagne contre les discriminations

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après les polémiques des dernières saisons sur le flocage arc en ciel refusé par certains joueurs, la LFP a choisi une nouvelle manière visuelle pour lutter contre les discriminations. Pensée avec les acteurs de L1, elle sera effective ce week-end.

Dénoncer les discriminations tout en obtenant l'adhésion d'un maximum de joueurs de Ligue 1. La tâche de la LFP a été complexe ces dernières années. Elle créait des maillots spéciaux avec flocage arc en ciel pour lutter contre l'homophobie. Une initiative suivie lors d'un week-end de Ligue 1 et de Ligue 2 de fin de saison mais qui a provoqué bien des polémiques. Plusieurs joueurs refusaient de le porter pour « raisons personnelles » et rataient exprès le match de leur équipe. Devant les refus toujours plus nombreux, la LFP a décidé de supprimer sa campagne en octobre dernier. Elle a réfléchi à une nouvelle stratégie pour sa campagne 2023-2024.

Un logo noir utilisé dès ce week-end

La LFP a organisé des discussions avec les joueurs de Ligue 1. Ceux-ci ont insisté pour que la lutte contre le racisme soit autant mis en avant que celle contre l'homophobie. En conséquence, ce week-end, la 27e journée de Ligue 1 et la 30e journée de Ligue 2 seront sous le signe de la lutte contre le racisme, une semaine après la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Un logo noir sera mis en place et prendra place sur chaque maillot. Le mot racisme inscrit dessus est barré en rouge avec le mot football écrit en rouge juste en-dessous.

La LFP lancera, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 et de la 30e de L2, la première de ses deux journées consacrées à la lutte contre les discriminations, le racisme ce week-end, puis l'homophobie en fin de saison https://t.co/VYZjgjUo4h pic.twitter.com/nj2Z88o1co — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2024

Le slogan « dégageons le racisme » sera aussi mis en avant sur des banderoles dans les stades. Le logo contre le racisme sera incrusté dans les retransmissions télévisées du week-end. Le logo de la Ligue 1 passera en noir et blanc, sur les maillots comme aux poteaux de corner. L'initiative sera aussi étendue aux terrains virtuels du jeu vidéo EA Sports FC 24. La campagne de lutte contre les discriminations se veut plus globale : contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Un logo noir avec le mot homophobie à la place de racisme est aussi prévu pour le week-end du 18 mai prochain, dédié à la lutte contre l'homophobie cette fois-ci.