L1 : Un ancien arbitre dézingue ses confrères

Olivier Létang a relancé le débat sur l'arbitrage français, après le match LOSC-OL, le patron lillois pointant notamment du doigt Mickaël Landreau, désormais conseiller sportif des arbitres.

On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Sur tous les matchs, il y a des problèmes avec l’arbitrage… Ce n'est pas possible », a lancé le président du LOSC. Ce lundi, invité de RMC, Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et qui n'a jamais fait dans la langue de bois, a estimé que certains officiels devaient cesser cette posture de petit chef sur les terrains de Ligue 1. A chaque week-end de Ligue 1 sa polémique sur l'arbitrage, chaque club pensant tour à tout être la victime des officiels. Vendredi, les supporters de Strasbourg contestaient deux décisions de l'arbitre du match contre l'OM, et dimanche, c'est du côté de Lille que l'on a remis en cause les choix de Mathieu Vernice lors du choc face à Lyon. Olivier Létang est rapidement venu vider son sac contre l'arbitre . «», a lancé le président du LOSC. Ce lundi, invité de, Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et qui n'a jamais fait dans la langue de bois, a estimé que certains officiels devaient cesser cette posture de petit chef sur les terrains de Ligue 1.

Les arbitres de la Ligue 1 doivent moins se prendre pour des boss

S'il ne veut pas contester les décisions des arbitres de Ligue 1, Saïd Ennjimi estime qu'en ayant une attitude plus diplomate, les officiels pourraient gérer plus sereinement les matchs et leurs relations avec les joueurs et les entraîneurs. Selon lui, les arbitres ne devraient pas se considérer comme des vedettes. « Au fond, quel est le plus important lorsque l’arbitre entre sur le terrain ? C’est qu’il est là pour les autres, d’abord et avant tout. C’est ça qui m’exaspère un peu depuis plusieurs saisons, c’est qu’on n’a plus vraiment de personnalités. Et quand on en a, elles sont trop virulentes.

Là, en l’occurrence avec Bruno Genesio, je pense que ça aurait été nécessaire d’aller juste lui parler et lui dire par exemple que l’arbitre pouvait comprendre la pression qu’il avait, mais que l’arbitre a aussi de la pression sur les épaules et qu’il a absolument besoin de lui pour terminer le match correctement. Mais les arbitres ne veulent pas mettre de côté ce paramètre de chef, ‘C’est moi qui décide et pas autrement’, je trouve que c’est dommage », regrette Saïd Ennjimi.