ICONSPORT_087410_0595
Saïd Ennjimi

L1 : Un ancien arbitre dézingue ses confrères

Ligue 129 sept. , 23:00
parClaude Dautel
0
Olivier Létang a relancé le débat sur l'arbitrage français, après le match LOSC-OL, le patron lillois pointant notamment du doigt Mickaël Landreau, désormais conseiller sportif des arbitres.
A chaque week-end de Ligue 1 sa polémique sur l'arbitrage, chaque club pensant tour à tout être la victime des officiels. Vendredi, les supporters de Strasbourg contestaient deux décisions de l'arbitre du match contre l'OM, et dimanche, c'est du côté de Lille que l'on a remis en cause les choix de Mathieu Vernice lors du choc face à Lyon. Olivier Létang est rapidement venu vider son sac contre l'arbitre. « On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Sur tous les matchs, il y a des problèmes avec l’arbitrage… Ce n'est pas possible », a lancé le président du LOSC. Ce lundi, invité de RMC, Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et qui n'a jamais fait dans la langue de bois, a estimé que certains officiels devaient cesser cette posture de petit chef sur les terrains de Ligue 1.

Les arbitres de la Ligue 1 doivent moins se prendre pour des boss

S'il ne veut pas contester les décisions des arbitres de Ligue 1, Saïd Ennjimi estime qu'en ayant une attitude plus diplomate, les officiels pourraient gérer plus sereinement les matchs et leurs relations avec les joueurs et les entraîneurs. Selon lui, les arbitres ne devraient pas se considérer comme des vedettes. « Au fond, quel est le plus important lorsque l’arbitre entre sur le terrain ? C’est qu’il est là pour les autres, d’abord et avant tout. C’est ça qui m’exaspère un peu depuis plusieurs saisons, c’est qu’on n’a plus vraiment de personnalités. Et quand on en a, elles sont trop virulentes.
Là, en l’occurrence avec Bruno Genesio, je pense que ça aurait été nécessaire d’aller juste lui parler et lui dire par exemple que l’arbitre pouvait comprendre la pression qu’il avait, mais que l’arbitre a aussi de la pression sur les épaules et qu’il a absolument besoin de lui pour terminer le match correctement. Mais les arbitres ne veulent pas mettre de côté ce paramètre de chef, ‘C’est moi qui décide et pas autrement’, je trouve que c’est dommage », regrette Saïd Ennjimi.

Lire aussi

Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquietUn arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet
OM : La presse espagnole assomme l'arbitreOM : La presse espagnole assomme l'arbitre
L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à LyonL1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue

l1 nice se reveille enfin et lance sa saison iconsport 267539 0088 397714
OGC Nice

Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer

ICONSPORT_272084_0051
PSG

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Fil Info

22:40
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:30
OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue
22:00
Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer
21:40
PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça
21:30
OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais
21:00
SRFC : Beye humilie les médias, Hermel l'attaque
20:30
Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle
20:00
OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère
19:30
ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1

Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Le même message que + haut je ne comprend ton but sur chaque article de l OM à t afficher comme ça

OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue

Gouiri a été très irrégulier depuis le début de sa carrière, avec des périodes flamboyantes et de grandes traversées du désert.

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ça te dérange autant que ousmane ballon d'or et nasser gagne la champion's league mais il faudra t y faire .. le frustré raciste... les ' sous hommes' ont gagner. Et je suis triste pour ton club ta ville. Bye .le ss.

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Pfff on s'en doutait bien....espérons au moins que les revenants tiennent le coup, ca risque d'être un gros match

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

je sors les pop corns pour les futurs messages, toi et moi savons de quel message on parle, d'un message véhiculé à tord

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading