« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

À l’issue de la défaite de son club de Lille face à l’Olympique Lyonnais (0-1), le président Olivier Létang a poussé un énorme coup de gueule sur les arbitres en demandant une véritable révolution au sein de l'arbitrage français.

« Il n'y a rien à expliquer, vous êtes nuls, vous êtes zéro ». Alors que son équipe réalise un début de saison plutôt correct, Olivier Létang semble très tendu depuis une dizaine de jours. Après avoir quitté le Stade Bollaert avant la fin du derby perdu par Lille à Lens la semaine passée (0-3), le président des Dogues a dégommé l’arbitrage ce dimanche soir. Lors de la défaite de son équipe face à l’OL (0-1) , Mathieu Vernice s’est fait remarquer à plusieurs reprises, notamment en expulsant Bruno Genesio. En colère après une occasion ratée par son joueur Félix Correia, le coach lillois a frappé une bouteille qui a terminé sa course près du quatrième arbitre. De quoi lui valoir un carton jaune, qui s’est vite transformé en rouge sachant que Genesio a hurlé sur les arbitres en disant :

Des gestes d’humeur qui vont coûter cher au LOSC, qui estime avoir été lésé par l’arbitrage ce dimanche contre Lyon, avec par exemple une main dans la surface lyonnaise non sifflée en fin de première période. Pendant la rencontre, d’autres situations litigieuses ont provoqué la colère des Lillois. C’est donc pour toutes ces raisons qu’Olivier Létang a poussé un énorme coup de gueule sur l’arbitrage français après la rencontre.

« Sur tous les matchs, il y a des problèmes avec l’arbitrage… » - Olivier Létang

« On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Sur tous les matchs, il y a des problèmes avec l’arbitrage… Ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de simplement parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. Il n'y a pas d'échanges, pas de contradictoires. On a des gens à la tête qui n'ont pas les compétences pour pouvoir piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans le vestiaire. Si sur le terrain la qualité du spectacle n'est pas au rendez-vous... Vous vous rappelez tous du 'ça glisse' de Stéphanie Frappart lors de Rennes-OL. Nous, on a été avec beaucoup de situations litigieuses. D'autres clubs aussi. On a un vrai problème de fond qu'il faut régler. On se demande tous ce que Mickaël Landreau, conseiller sportif des arbitres, fait à la Fédération, il n'y a aucun échange avec les clubs. Il n'y a rien de personnel. Je suis triste pour le football français. Il y a une tonne de décisions qui ne sont pas les bonnes des deux côtés. Il faut savoir comment on sort pour que tous les week-ends on n'ait plus un tas de polémiques et de décisions qui soient plus que litigieuses », a balancé, au micro de beIN Sports, le président lillois, qui estime donc que les arbitres français faussent un peu les résultats des matchs de L1 depuis le début de la saison. C'est aussi le cas en Europe selon lui. La saison dernière, après l'élimination de Lille par Dortmund, il s'était plaint que l'arbitre de la rencontre soit Suisse et parle donc en allemand avec les joueurs du Borussia..