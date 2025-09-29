68da543336605
Olivier Giroud et Corentin Tolisso

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

OL29 sept. , 16:40
parCorentin Facy
5
L’arbitrage du choc de la 6e journée de Ligue 1 entre l’OL et Lille a provoqué la furie de Bruno Genesio, d’Olivier Létang et des supporters nordistes. Il n’y a pourtant pas de quoi polémiquer selon Zack Nani.
Auteur d’un très gros début de saison, l’Olympique Lyonnais a confirmé son excellente forme avec sa victoire sur la pelouse de Lille dimanche après-midi (0-1). En terres lilloises, l’OL a eu énormément de réussite en marquant par Tyler Morton sur l’une de ses seules occasions du match. L’arbitrage a aussi joué un rôle déterminant… selon le LOSC. Très en colère, le président nordiste Olivier Létang a atomisé l’arbitrage de Mathieu Vernice après la rencontre. « On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci. Sur tous les matchs, il y a des problèmes avec l’arbitrage… Ce n'est pas possible » s’est notamment énervé Olivier Létang, agacé par plusieurs situations litigieuses durant ce Lille-OL.
Sur son compte Twitch, Zack Nani s’est de son côté étonné que l’arbitrage soit à ce point au coeur des débats. Pour le streamer lyonnais, rien dans ce match au stade Pierre-Mauroy ne justifiait une telle polémique. « Il y a eu plus de 40 fautes dans le match, il faut se rendre compte, surtout en première mi-temps, c’était n’importe quoi. L’arbitrage n’a pas eu un effet néfaste sur ce match. On peut dire qu’il n’a pas sifflé telle faute, qu’il a trop sifflé sur d’autres situations, ok d’accord. Mais il n’y a pas eu d’action de l'arbitre qui a changé la face du match » analyse Zack Nani avant de poursuivre.

Zack Nani pas scandalisé par l'arbitrage

« Il n’y a pas penalty ni sur Fernandez-Pardo ni sur la main car elle touche une autre partie du corps. Les Lillois, vous ne voyez pas les choses… Regardez correctement les actions les gars (…) Dans le jeu, Lille nous a mis une pilule. 14 tirs à 5… Après, on joue de cette manière parce qu’on marque assez rapidement et ensuite, on passe en formation de la tortue » estime le supporter de l’Olympique Lyonnais, qui reconnaît que son équipe a pris la marrée dans le jeu, mais qui juge que l’arbitrage de Mathieu Vernice a été plus que correct. Un avis qui, devinons-le, ne sera pas partagé par les supporters lillois qui ne décolèrent pas au lendemain de cette défaite 0-1 face à Lyon.

5
Loading