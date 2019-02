L1 : Reims s'offre Rennes et fait un gros bond au classement

Dans : Ligue 1, Reims, Rennes.

Stade Auguste Delaune

Reims – Rennes : 2-0

Buts : Dia (3e) et Oudin (68e) pour Reims

Opposé à Rennes ce dimanche après-midi, Reims l’a emporté (2-0) et en a profité pour faire un gros bond au classement, s’emparant de la 7e place.

Face à des Bretons fatigués par leur match de Ligue Europa contre le Bétis Séville, Reims décidait d’entamer fort la partie, imposant un gros pressing aux visiteurs. Une tactique payante qui permettait aux Champenois d’ouvrir la marque grâce à Dia, à la conclusion d’une action collective proche de la perfection (3e, 1-0). La réaction des Rennais se faisait attendre et Ben Arfa était le seul à tenter de faire la différence, parfois de manière un peu trop individuelle. Les jambes étaient trop lourdes pour les hommes de Julien Stéphan, qui concédaient un second but, sur une contre attaque conclue par Oudin après l’heure de jeu (68e, 2-0). Reims l’emportait en toute logique et se classe 7e du classement, à égalité avec Montpellier et à deux points seulement du duo ASSE-OM.