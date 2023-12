L1 ‍: Reims écœure Strasbourg et approche du podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-Strasbourg 2-1

Buts : Richardson (10e), Perrin (42e csc) pour Reims ; Gameiro (88e sur pen.) pour Strasbourg

Reims a offert une leçon de réalisme à Strasbourg, notamment en première période. Les Rémois l'ont emporté 2-1 sur les Alsaciens et confortent leur place dans le top 5 de Ligue 1.

Après deux revers de rang, Reims s'est bien relancé profitant des imprécisions strasbourgeoises. Les hommes de Will Still n'étaient pas souverains en première période face à un Racing aussi entreprenant que face à l'OM samedi dernier. Emegha était tout proche d'ouvrir le score mais il dévissait totalement sa frappe face à Diouf (9e). Une minute plus tard, ce raté se payait cash. A l'issue d'une belle action rémoise, la défense de Strasbourg lâchait les marquages et Richardson fusillait Sels. Strasbourg poussait encore par la suite avec une frappe de Diarra détournée par Diouf. Néanmoins, Reims était efficace en contre. Daramy donnait le tournis à la défense et obligeait Perrin à marquer contre son camp sur un tacle désespéré.

Après le repos, Reims semblait bien gérer son avantage sans toutefois inscrire le troisième but. De quoi donner des frayeurs à Will Still en fin de match. De Smet faisait tomber Angelo en pleine surface rémoise pour provoquer un penalty. Gameiro le transformait proprement. L'ancien attaquant du PSG était proche du doublé une minute plus tard mais son tir était trop croisé. Reims s'imposait finalement 2-1, confortant sa 5e place (23 points). Strasbourg reste 14e (13 points), tout proche de la zone rouge même si le jeu alsacien s'améliore peu à peu.