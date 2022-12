L1 : Reims donne une leçon à Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

16e journée de Ligue 1 :

Stade Auguste Delaune.

Stade de Reims - Stade Rennais : 3 à 1.

Buts : Balogun (6e, 84e) et Flips (22e) pour Reims ; Theate (45e+1) pour Rennes.

Cueilli à froid par une équipe de Reims toujours aussi efficace, avec des buts de Balogun et de Flips avant la demi-heure de jeu, Rennes n’a pas réussi à renverser la tendance malgré la réduction de l’écart de Theate juste avant la mi-temps. En fin de match, l'attaquant anglais Balogun a même fini par tuer tout suspense pour offrir une belle victoire au SDR de Will Still, qui poursuit sa belle remontée en prenant sept points d’avance sur la zone rouge.

🏁 C'est terminé à Reims.



Les Rouge et Noir s'inclinent.

Prochain rendez-vous lundi avec la réception de l'OGC Nice.

À cause de cette défaite, la première depuis le mois d’août dernier, le SRFC de Bruno Genesio risque de perdre sa place sur le podium de la L1. Puisque ce jeudi soir, l’OM peut passer devant les Bretons en cas de bon résultat face à Toulouse. Autant dire que Rennes ne pouvait pas terminer l'année 2022 plus mal...