L1 : PSG, OL, OM, remballez tout c'est fini annonce Riolo

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

Le PSG est bien parti pour faire un cavalier seul en tête de la Ligue 1 cette saison, avec déjà une copieuse avance sur des formations que l’on peut à peine appeler des poursuivants. Mais malgré des débuts de saison pas forcément ahurissants, Lyon et Marseille sont déjà au rendez-vous sur le podium. Et pour Daniel Riolo, ce n’est pas un hasard puisque ce sont ces mêmes équipes qui occuperont cette place à l’issue de la 38e journée. Pas de suspense, pas de remontée de Monaco, pas de surprise non plus selon le consultant de RMC, qui voit simplement les deux Olympiques se battre pour la deuxième place.

« On aura attendu sept journées pour avoir le podium. PSG, OL, OM, c’est le sentiment que c’est ce qu’on attendait, et sauf catastrophe c’est ce qu’on aura toute l’année et jusqu’au bout. Dans cet ordre ? A la vue des possibilités de crise qu’il peut y avoir dans l’un ou l’autre, des variations sont possibles. Les parcours en Coupe d’Europe vont pouvoir peut-être moduler, mais à la vue des effectifs et des forces en présence, on s’oriente vers ça. J’avais dit que l’OM pouvait gagner une place, je ne pensais pas forcément à l’écroulement de Monaco, mais je ne suis pas sûr qu’ils vont terminer devant l’OL. Cette troisième place les satisferait. Maintenant, quand je vois les autres clubs, je ne sens pas forcément une surprise venir perturber ce trio », a livré un Daniel Riolo qui ne vend pas spécialement du rêve pour le suspense en Ligue 1, même si Lyon comme Marseille apprécierait en effet de garder cette place jusqu’au bout. Et le PSG également…