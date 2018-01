Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Vous pouvez oublier le débat sur l'assistance vidéo et la goal-line technology, ce lundi si les arbitres sont au coeur des discussions c'est bien entendu suite à l'incroyable attitude de Tony Chapron lors de Nantes-PSG. Pour Pascal Praud, trop c'est trop, et sur Yahoo, le journaliste balance tout ce qu'il a sur le coeur concernant Tony Chapron, mais également sur les arbitres français. Et quand Pascal Praud n'est pas content, alors lui aussi il colle des tacles sans pitié.

« Ainsi meurt l’arbitrage français. Depuis belle lurette, il est à l’image de Tony Chapron : par terre. Je croyais avoir tout vu mais il manquait le grotesque. Le croche-patte de Tony Chapron sur Diego Carlos à la fin du match Nantes-PSG marque le jubilé d’une carrière placée sous le signe de la casserole. Tony Chapron a inscrit ce dimanche soir la ville de Nantes et son stade de la Beaujoire au centre du monde des footballeurs. Partout, cette image insensée défile en boucle (...) Cet incident révèle une attitude. Chapron est bousculé par Diego Carlos sans que le Nantais cherche à le déséquilibrer. Chapron réagit mal. Il tente le croc-en-jambe. Puis vexé comme un rat sans queue, il exclut Diego Carlos. Je suis le maître. Je suis le chef. Ainsi dirige Chapron et beaucoup de ses collègues : la schlague est leur méthode. J’espérais beaucoup avec la nomination de Pascal Garibian à la tête de la direction technique de l’arbitrage en 2013. J’attendais un changement des mentalités, une évolution des comportements. Hélas ! Aucun arbitre français n’est reconnu en Europe (...) J’attends avec impatience la réaction de Pascal Garibian. J’attends surtout un coup de balai pour repartir à zéro puisque c’est bien là que se situe aujourd’hui le sifflet français », explique Pascal Praud, qui risque d'attendre longtemps, la crise des arbitres français étant profonde au plus haut-niveau et cela depuis bien longtemps.