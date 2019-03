L1 : Nîmes-Rennes et Nantes-PSG ont (enfin) une date

Dans : Ligue 1, Nîmes, Rennes, FC Nantes, PSG.

Peu à peu la Ligue de Football Professionnel réussit à rattraper le retard dans le calendrier de la Ligue 1 consécutivement aux nombreux reports provoqués par le mouvement des Gilets Jaunes. Et ce lundi, la LFP a dévoilé deux nouvelles dates pour des rencontres décalées.

« Réunie ce lundi 18 mars 2019, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 Conforama entre le Nîmes Olympique et le Stade Rennais FC au mardi 9 avril 19h00, et la rencontre de la 28ème journée de Ligue 1 Conforama entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain au mercredi 17 avril 19h00. Les matchs seront diffusés en direct sur beIN SPORTS 1 pour Nîmes Olympique / Stade Rennais et Canal+ pour FC Nantes / Paris Saint-Germain », indique la Ligue de Football Professionnel.