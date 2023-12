L1 ‍: Nice tombe pour la première fois à Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-Nice 1-0

But : Mollet (25e)

Pour la première de Gourvennec, Nantes a battu Nice 1-0. Les Canaris sont les premiers à battre Nice en Ligue 1 cette saison. Les Niçois laissent filer le PSG en tête.

Nantes vivait sa première avec Jocelyn Gourvennec comme entraîneur, après l'éviction de Pierre Aristouy dans la semaine. La pression était forte d'autant que le nouveau coach était sifflé en avant-match. Finalement, les joueurs nantais ne semblaient pas si stressés et ils mettaient de l'intensité d'entrée. Si Thuram obligeait Lafont à une belle parade sur une demi-volée (9e), Nantes frappait même en premier. Après un festival de Simon à gauche, Sissoko envoyait un missile sur Bulka et Mollet mettait le ballon au fond en opportuniste. Le premier but encaissé par Nice depuis 8 matchs et surtout la première fois cette saison que les Aiglons étaient menés au score. Nice réagissait ensuite mais Lafont était solide, stoppant notamment une belle tête de Moffi (44e).

1307 - Nantes a mis fin à une série de 1307 minutes sans être mené au score pour Nice en Ligue 1, soit depuis la 67e minute de MHSC-OGCN le 27 mai dernier. Epopée. #FCNOGCN pic.twitter.com/Gr1TPxjspE — OptaJean (@OptaJean) December 2, 2023

Après le repos, Nantes était proche du break quand Douglas Augusto frappait la barre niçoise d'un coup de canon. Puis, Rosario dégageait le ballon sur la ligne après l'avoir effleuré de la main (63e). Dans la continuité, Moffi réalisait un retourné qui poussait Lafont à réaliser un nouvel exploit. Sur la fin de match, Nice poussait pour revenir mais ses attaquants, Laborde en tête, étaient trop imprécis dans la zone de vérité. Nantes tenait bon et validait son succès 1-0, le premier après 4 matchs sans succès. Les Nantais remontent au 8e rang. Nice perd son invincibilité en Ligue 1 après 14 matchs. 2es de Ligue 1, les Aiglons offrent au PSG la possibilité de s'envoler en tête dimanche au Havre.