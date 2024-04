L1 ‍: Nice afflige Lorient et inquiète Lille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Allianz Riviera

Nice-Lorient 3-0

Buts : Sanson (22e), Boga (54e), Guessand (88e)

Nice s'est baladé face à une inquiétante équipe de Lorient. Indigents offensivement, les Merlus craquaient trop facilement en défense. Après plusieurs occasions nettes niçoises, Sanson ouvrait son compteur but d'une frappe puissante. En seconde période, l'addition se corsait pour Lorient. Boga voyait son tir être prolongé dans le but breton par Isaak Touré. Puis, en fin de match, Guessand marquait un but en pivot dans une défense passive. Avec ce succès, Nice conforte sa 5e place (47 points) revenant à 2 points de Lille et de la C1 avec un match de plus toutefois. Lorient plonge à la 17e place (26 points), devenant relégable car dépassé par Metz à la différence de buts.