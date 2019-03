L1 : Niang gâche les débuts de Paulo Sousa à Bordeaux !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Rennes.

Matmut Atlantique

Bordeaux – Rennes : 1-1

But : Kamano (59e) pour Bordeaux et Niang (92e) pour Rennes

Après quatre matchs consécutifs sans victoire en L1, Bordeaux pensait tenir un succès mais Niang a privé les Girondins de ce grand bonheur (1-1).

La rencontre était pourtant équilibrée et en première mi-temps, les deux équipes semblaient très proches l’une de l’autre. Résultat : assez peu d’occasion à se mettre sous la dent malgré un bon rythme, et un score de parité à la pause. La rencontre s’emballait davantage après le repos, et Rennes trouvait la barre transversale sur une remise osée de Poundjé vers son gardien Costil.

Une frayeur qui allait réveiller Bordeaux puisque l’équipe de Paulo Sousa ouvrait le score à l’heure de jeu grâce à Kamano (58e, 1-0). Sur l’engagement, Rennes pensait égaliser mais le but de Niang était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (59e). Malgré quelques tentatives en fin de match, Bordeaux ne parvenait pas à faire le break. Et les locaux allaient le regretter car Niang égalisait en fin de rencontre et cette fois, le but était bien valable (92e, 1-1). Au classement, les Bretons sont 8es tandis que Bordeaux reste scotché à sa 13e place.