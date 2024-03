L1 ‍: Nantes climatise Nice et reprend espoir

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

27e journée de Ligue 1

Nice - Nantes : 1-2

Clermont - Toulouse : 0-3

Le Havre - Montpellier : 0-2

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes a fait un super coup en allant battre Nice 2 buts à 1. Un retour réussi pour Antoine Kombouaré.

Barragiste avant le début de cette nouvelle journée de Ligue 1, le FC Nantes avait décidé de frapper fort en faisant revenir Antoine Kombouaré pour créer un électrochoc. Pour sa première, l'ancien du PSG devait en plus gérer un déplacement à Nice. Pas facile pour des Canaris en proie au doute. Mais revigorés et ambitieux, les Nantais ont rapidement pris le match par le bon bout en ouvrant le score grâce à Matthis Abline à la 19e. Malgré sa bonne volonté, Nantes a ensuite fait preuve de fébrilité en fin de rencontre avec un penalty concédé et transformé par Terrem Moffi à la 72e. Mais bien déterminé à sauver leur peau, les hommes d'Antoine Kombouaré ont rapidement réagi en reprenant les devants sur un autre penalty inscrit par Mostafa Mohamed (76e). Fatigués, les Nantais garderont néanmoins leur avantage pour repartir de Nice avec un précieux succès dans la mission maintien.

Clermont, un pied en Ligue 2

Au classement, Nantes souffle un peu et pointe à la 14e place. Nice fait une très mauvaise opération et se retrouve 5e. Dans les autres rencontres du jour, Le Havre a pris la marée face à Montpellier. Une défaite 3 buts à 0 qui place les Normands à la 15e place, avec 1 point d'avance sur le nouveau barragiste, Lorient. Enfin, Toulouse a très certainement envoyé Clermont en Ligue 2 en allant battre 3 buts à 0 des Auvergnats inquiétants.