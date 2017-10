L1 : Montpellier brise les Verts dans le Chaudron

Dans : Ligue 1, ASSE, MHSC.

On ne change pas une recette qui gagne pour Montpellier. Capable d’accrocher les gros bras de la Ligue 1, le club héraultais a conservé son précieux but d’avance jusqu’au bout grâce à une défense renforcée, et s’impose donc pour la première fois en plus de deux décennies à Geoffroy-Guichard (0-1).

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mbenza, qui suivait bien en deux temps un ballon qui naviguait dans la surface (0-1, 21e). Si Ruffier a sorti quelques parades pour maintenir son équipe dans le match, la seconde période a été à sens unique avec notamment une tête de Pajot sur la barre et une parade de Lecomte en face à face devant Cabella (85e). Cela ne voulait pas rentrer, et l’énorme squat dans la surface héraultaise en fin de rencontre n’y changeait rien, l’ASSE manquait l’occasion de suivre le reste de cette 10e journée dans le fauteuil de dauphin du PSG. Pour Montpellier, la remontée continue avec désormais une apparition dans la première partie de tableau.