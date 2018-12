L1 : Monaco retombe de haut, Montpellier en profite

Dans : Ligue 1, Monaco, MHSC.

Une semaine après s'être imposée à Caen, l'AS Monaco n'a pas été capable d'enchaîner une deuxième victoire de rang ce samedi soir à Louis II face à Montpellier. Les joueurs de Thierry Henry avaient pourtant ouvert le score rapidement par Tielemans, mais dans les dix dernières minutes les Héraultais repassaient devant au score (1-2) et renvoyaient l'ASM à la 19e place de Ligue 1. Si rien ne va plus à Monaco, tout va bien pour Montpellier qui profite du nul entre Lille et Lyon pour redevenir le dauphin du PSG.

En déplacement chez le dernier, Nice s'est contenté du point du nul face à Guingamp (0-0), et connaît un coup d'arrêt dans sa belle remontée vers les sommets. De son côté, Nîmes confirme sa forme offensive en collant un 3-0 à une équipe d'Amiens en chute libre. Enfin, dans un duel du bas de classement, Angers et Caen se sont neutralisés (1-1).