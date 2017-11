L1 : Monaco pulvérise Guingamp, Nantes tient la cadence

Dans : Ligue 1, Monaco, FC Nantes.

L'AS Monaco a rapidement répondu au PSG en atomisant ce samedi soir l'EA Guingamp sur le score terrible de 6 à 0. De son côté, Nantes revient sur le podium au bénéfice de sa victoire face à Toulouse (2-1).

Après la nette victoire parisienne à Angers, le champion de France a montré qu'il avait aussi de gros arguments offensifs malgré les absences de Falcao et Lemar. Face à une triste formation guingampaise, les joueurs de Jardim ont enflammé le maigre public venu à Louis II, dominant de la tête et des épaules une rencontre durant laquelle la jeunesse monégasque a frappé fort. Monaco n'a pas abdiqué dans la course au titre et l'a démontré.

Même si on ne parle pas de titre à Nantes, la courte mais précieuse victoire face à Toulouse (2-1) permet à la formation de Ranieri de revenir à la troisième place du classement de Ligue 1, au moins provisoirement. Après le court d'arrêt à Dijon, Nantes repart de l'avant.

En déplacement à Troyes, Strasbourg espérait ramener quelque chose afin de décoller au classement. Mais les Alsaciens, réduit à dix après l'expulsion de Da Costa, ont mordu la poussière (3-0) et restent scotchés à la 18e place, tandis que l'ESTAC s'installe dans le ventre mou.

Enfin, sous une pluie diluvienne, Montpellier et Amiens se sont quitté sur un score de parité (1-1) avec une égalisation magnifique signée Danilo Avelar.