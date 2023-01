L1 : Monaco freine l'OM, le PSG dormira tranquille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Orange Vélodrome

OM-Monaco 1-1

Buts : Sanchez (47e) pour l’OM ; Veretout (17e csc) pour Monaco

Mené au repos, l'OM a su se reprendre pour arracher le nul 1-1 face à Monaco. De quoi consolider sa place sur le podium mais peut-être voir le PSG s'envoler dimanche.

Fort de ses 6 succès de rang en Ligue 1, l'OM pouvait faire la bonne opération du week-end en cas de victoire sur Monaco. Tout d'abord, en prenant 8 points d'avance sur l'ASM mais aussi en dépassant Lens, accroché à Troyes plus tôt ce samedi. Néanmoins, on était loin de ce beau tableau en première période. Monaco était dans un grand soir et dominait les débats. Ben Yedder était trouvé dans l'axe (3e) et servait Ben Seghir qui obligeait Blanco à une parade au poteau droit. Le remplaçant de Pau Lopez était aussi efficace devant Diatta (28e) et Ben Yedder (29e). C'est en fait un Marseillais qui a été le seul à le tromper, à savoir Veretout sur une tête contre son camp après un coup-franc de Golovine. Si l'OM avait le ballon et proposait des actions intéressantes, il souffrait incontestablement des reconversions rapides de Monaco.

Igor Tudor s'adaptait à cette problématique au repos, passant de 4 à 3 joueurs en défense avec la sortie de Guendouzi pour l'entrée de Balerdi. Les effets ne tardaient pas à se voir sur le terrain. Tavares envoyait une frappe, Nubel repoussait maladroitement le ballon sur Alexis Sanchez qui venait égaliser. Derrière, on assisitait à une nette domination des Marseillais avec un Nuno Tavares intenable. Toutefois, cela manquait de frappes cadrées pour mettre en danger Nubel. Balerdi trouvait quand même la barre de la tête (73e) sur corner mais l'OM devait rester frustré jusqu'au bout. Fort heureusement, de l'autre côté du terrain, Monaco jouait très mal les nombreuses phases de contres offertes par l'OM. Avec ce nul, Marseille reste à la 3e place (43 pts), 2 de moins que Lens mais 5 de plus que Monaco 4e.