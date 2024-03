L1 ‍: Monaco bute sur Lorient et fait les affaires de Brest

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Ligue 1

Monaco - Lorient : 2-2

Clermont - Le Havre : 2-1

Reims - Metz : 2-1

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco s'est fait surprendre en toute fin de rencontre par Lorient. Le club de la Principauté perd l'opportunité de passer devant Brest au classement.

Monaco avait une très belle opportunité de chiper la deuxième place de Ligue 1 à Brest suite au match nul des Bretons un peu plus tôt à domicile face à Lille. Le club de la Principauté a très mal démarré sa rencontre après un but contre-son-camp de Wilfried Songo dès la premier minute. Mais Monaco a de la ressource, surtout face à une équipe bretonne très friable et a réussi à inverser le scénario. D'abord en profitant aussi d'un csc à la demi-heure de jeu puis en prenant les devants à la 60e minute grâce à Youssouf Fofana. Bémol néanmoins quelques minutes plus tard avec l'expulsion de Denis Zakaria. Et pour ne rien arranger, Tiémoué Bakayoko a ensuite égalisé au bout du temps additionnel. Au classement, l'ASM est troisième, à un point de Brest, qui garde sa place de dauphin.

Un but qui fait du bien 😋



2⃣-1⃣ #ASMFCL pic.twitter.com/jQ5SNH4fyU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 17, 2024

Dans les autres rencontres de la journée, Reims a battu Metz et Clermont a fait une belle opération en faisant tomber Le Havre. Les Auvergnats se relancent dans la course au maintien. Clermont est 18e avec 20 points, Metz 17e avec 23 points et Nantes 17e avec 25 points.