L1 : Les droits TV, la Ligue en veut 250 ME

Avec deux ans d'avance, la Ligue lance un appel d'offres pour la totalité des matchs de Ligue 1. Le prix sera grandement revu à la baisse, et obtenir 250 ME par an d'un diffuseur serait déjà une belle performance.

Quelques semaines seulement après avoir vu Ligue 1+ récupérer 100 % de notre championnat pour en faire le diffuseur exclusif, la LFP a pris une décision surprenante. Un nouvel appel d’offres pour vendre les droits TV va être lancé, valable à partir de la saison 2027-2028. Autant dire qu’il n’y a aucune minute à perdre car les accords doivent être trouvés au plus tard pour le mois de mars 2027, le temps de lancer la machine juridique sur des sujets de contrats avec les opérateurs notamment.

L'appel d'offres avancé de deux ans

Arrivée au début de la saison 2025-2026, la chaine de la Ligue n’a pas réussi son décollage, et ne rapporte quasiment rien aux clubs de l’élite. A l’heure où BeIN Sports a fini de verser sa dernière tranche et où DAZN a terminé de payer sa pénalité de départ anticipé, la LFP craint de se retrouver avec une somme très faible à distribuer.

Les exigences seront donc très loin du milliard d’euros rêvé par Vincent Labrune il n’y a pas si longtemps. Selon les indiscrétions du magazine Challenges, le football français « attend clairement un miracle » de la part d’un acheteur, qui pourrait être Netflix, Apple TV ou Amazon Prime. Mais le miracle n’a plus du tout la même tête. Selon le magazine spécialisé, la LFP rêve désormais d’atteindre un montant de 250 millions d’euros par saison pour autoriser un diffuseur à récupérer la totalité des matchs de la Ligue 1. Et encore, c’est la somme espérée dans le meilleur des cas, et il y a de bonnes chances que l’appel d’offres ne donne pas grand chose, et force ainsi, comme le permet le règlement, une négociation de gré à gré.

C’est le risque encouru quand un appel d’offres est avancé de deux ans sur le calendrier prévu, signe que le football français a radicalement besoin d’un nouvel argentier, et espère ainsi réveiller les diffuseurs au moment où Ligue 1+ plafonne entre 1,2 et 1,4 million d’abonnés.