Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant

Diffuseur unique de la Ligue 1 en France, la chaîne de la LFP peine à passer à la vitesse supérieure au niveau des abonnés. Au moment où un nouvel appel d'offres des droits TV de la L1, les dernières révélations n'incitent guère à l'optimisme.

Le patron de LFP Média l'a annoncé, un appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 va rapidement être lancé afin de permettre de mieux valoriser la diffusion du championnat de France. Ce dernier a cependant refusé de communiquer le nombre d'abonnés à la chaîne Ligue 1, expliquant que les autres chaînes s'abstenaient également de le faire. Mais, au micro de RMC, Nicolas Pelletier, journaliste qui suit ce dossier, n'a pas pris de gants et a révélé les audiences de Ligue 1+ alors que l'on a attaqué la saison depuis un mois et demi. Il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer pour les clubs de L1 qui en ont tiré les conséquences.

La Ligue 1 fait moyennement recette

« On savait que Ligue 1+ était une solution un peu transitoire malgré que Nicolas de Tavernost avait annoncé qu'il voulait 2,5 millions d'abonnés pour cette chaîne. On voit le résultat final au bout d'une saison et trois mois, on a eu autour du million d'abonnés la saison dernière. Ça a permis de faire rentrer 150 millions d'euros dans les caisses des clubs, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas non plus une folie autour des abonnements de Ligue 1+. Et pour tout vous dire, en ce début de saison, on stagne un petit peu niveau abonnements. On vise le 1,4 million d'abonnés en fin de saison, alors que là on est seulement autour d'un million », précise notre confrère.

Concrètement, on comprend mieux pourquoi la LFP et les 18 clubs de Ligue veulent relancer immédiatement un appel d'offres. « Pour vous donner un ordre d'idée, ça va au moins vous éclairer un petit peu : on tourne autour de la dizaine de millions d'euros distribués par club... », précise Nicolas Pelletier.