L1 ‍: Les audiences de DAZN en France enfin révélées ‍!

Par Mehdi Lunay

DAZN souffre en France mais difficile de connaître l'étendue des dégâts. Certains médias avancent que la plateforme possède 500 000 abonnés dans l'Hexagone. Médiamétrie s'est donné pour mission de connaître les vraies audiences du groupe.

Alors que Auxerre et Saint-Etienne croisent le fer en Ligue 1 ce vendredi soir, la question essentielle est de savoir si cette rencontre va passionner beaucoup de monde en France. Les observateurs s'interrogent sur l'invisibilisation du championnat de France cette saison. Diffuseur de ce match et de 7 autres ce week-end, DAZN est pointé du doigt. Arrivée en France avec des prix trop élevés, la plateforme britannique est boudée par les consommateurs. Beaucoup s'accordent à dire qu'elle est très en deçà de son objectif initial : 1,5 million d'abonnés. L'Equipe notamment avance que DAZN n'aurait que 500 000 abonnés en ce moment. Un chiffre loin d'être confirmé.

Médiamétrie va mesurer l'audience de DAZN

Un poids lourd de la télévision française entend clarifier la situation. Il s'agit de Médiamétrie, l'institut qui mesure les audiences des chaines TV depuis plusieurs décennies. Ce jeudi, il a annoncé sa stratégie pour évaluer les plateformes de streaming, nouveaux acteurs essentiels en France. Grâce à une nouvelle technologie, Médiamétrie va calculer les audiences de Netflix, Prime Vidéo et Disney+. DAZN va aussi être étudié.

Selon les informations de L'Equipe, le diffuseur principal de la Ligue 1 accepte que son audience soit calculée et publiée par Médiamétrie. Pour DAZN, l'institut utilisera sa technique traditionnelle dite du « watermarking » comme une chaine classique de la TNT. Il s'agit d'un tatouage audio inaudible à l'oreille et déclenché par le téléspectateur présent sur la chaine. Toutefois, le watermarking sera aussi activé si DAZN est regardé par des utilisateurs de flux IPTV pirates. Pas sûr que cette mesure soit la plus précise mais elle donnera quand même un aperçu de la visibilité globale de la Ligue 1, légale et illégale.