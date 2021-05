L1 : Les arbitres se rebellent face au PSG et Lille !

Dans : Ligue 1.

Ce week-end, Leonardo (PSG) et Olivier Létang (Lille) ont perdu leurs nerfs en critiquant sèchement les arbitres de Ligue 1.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a invectivé Jérôme Brisard après la victoire parisienne contre Lens au Parc des Princes (2-1) tandis qu’Olivier Létang s’en est pris à Amaury Delerue à la mi-temps du match entre Lille et Nice. Dans la dernière ligne droite, le suspense est à son comble pour le titre avec un point d’écart seulement entre le PSG et les Dogues. Dans ce contexte, la tension est maximale et cela entraîne certains débordements de la part des dirigeants envers l’arbitrage. Dans les colonnes de L’Equipe, Olivier Lamarre, président délégué du syndicat des arbitres, a exigé des dirigeants du PSG et de Lille qu’ils reviennent à la raison au plus vite.

Des abus « inacceptables » du PSG et du LOSC

« Parler d'escroquerie est inacceptable et je ne doute pas que la commission de discipline se saisisse de ces propos. Il faudrait que tout le monde soit responsable et raisonnable, encore plus dans ces matches à huis clos. L'enjeu est énorme pour les clubs, nos arbitres le savent et ils y sont sensibles. La Direction technique de l'arbitrage (DTA) désigne les meilleurs arbitres pour ces matches : MM. Brisard, Turpin ou Delerue ont tous une grande expérience internationale. Ils ont conscience de l'enjeu et savent faire. Parfois, il peut y avoir un coup de sifflet malheureux, mais quelles que soient les décisions, l'enjeu ne peut pas faire perdre la raison. Rien ne justifie que des dirigeants perdent leurs nerfs ou dérapent dans leur propos » a fait savoir Olivier Lamarre, très agacé des critiques subies par les arbitres de Ligue 1 ces derniers jours. Dimanche soir, Clément Turpin a lui été épargné après le match sous tension entre l’OL et Monaco, malgré les cinq cartons rouges distribués.