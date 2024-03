L1 ‍: Lens domine Brest et remet la 2e place en jeu ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Brest 1-0

But : Aguilar (32e)

Brest est tombé en Ligue 1 ! Après 13 matchs sans défaite, les Bretons ont été battus à Lens 1-0 ce samedi soir. Une bonne affaire pour Lens. Les Sang et Or reviennent à la 4e place, à 4 petits points de Brest.

En début de saison, peu de personnes auraient anticipé que ce Lens-Brest serait un choc pour la Ligue des champions. C'était le cas avec une pression maximale sur Lens, à 7 points de Brest au coup d'envoi. La première mi-temps n'offrait pas beaucoup d'actions franches aux deux formations. Néanmoins, Lens maîtrisait les débats face au dauphin du PSG. Cela se confirmait juste après la demi-heure quand les hommes de Franck Haise prenaient l'avantage. Un centre de Pereira Da Costa filait sur le poteau de Bizot et Aguilar poussait le ballon au fond de la tête en opportuniste. Lens méritait de mener au repos face à une équipe brestoise très peu dangereuse.

🏁 𝑨𝒎𝒂𝒓𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒓𝒆́𝒖𝒔𝒔𝒊 🏴‍☠️



Face à un adversaire qui s'est procuré des occasions franches en seconde période, les Sang et Or ont fait preuve de calme et de générosité pour faire tomber le 2⃣e de @Ligue1UberEats et empocher 3⃣ points ! 👏@RCLens 1⃣-0⃣ @SB29#RCLSB29 pic.twitter.com/j1bR3nLqeX — Racing Club de Lens (@RCLens) March 9, 2024

C'était une autre affaire en seconde période. Peu à peu, c'est Brest qui avait le contrôle du jeu. Les Bretons mettaient la pression sur le but de Samba. Magnetti venait chauffer les gants du portier international avec une reprise puissante dans l'axe (63e). Puis, l'entrant Satriano allait faire suer le public de Bollaert. L'Uruguayen reprenait un centre de Lala et trouvait le poteau de Samba (79e), lequel était battu sur le coup. Le gardien lensois était sur la trajectoire d'une tête de Satriano (84e) et réalisait un arrêt chanceux de la cuisse. Malgré la pression brestoise, Lens tenait bon pour s'offrir un succès précieux 1-0. Lens remonte ainsi à la 4e place de Ligue 1, revenant à 4 points de Brest 2e. Dimanche, Monaco peut revenir à un petit point des Bretons.