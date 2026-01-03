L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Lens est sacré champion d'automne dans un match rendu facilement avec la supériorité numérique contre Toulouse. De quoi agacer certains suiveurs de notre championnat. Avec sa victoire solide à Toulouse sur le score de 3-0
, le RC Lens s’est offert le titre de champion d’automne devant le PSG. Ce n’est pas rien et cette réussite a été dignement saluée depuis le match de ce vendredi soir. Cette rencontre de reprise a très vite basculé en faveur des Artésiens en raison du carton rouge récolté par Emersonn au bout de 23 minutes. Le Brésilien a réalisé un retour défensif mal maitrisé sur Edouard, qui a été blessé sur l’action. L’excès d’engagement est bien présent, mais le tacle ne doit jamais déboucher sur un carton rouge direct aux yeux des Toulousains. Ceux-ci ont longuement contesté cette décision de M. Vernice, demandant l’intervention de la VAR sans obtenir gain de cause.
Toulouse ne décolère pas
Pendant de longues minutes, Carles Martinez Novell a pesté, sans succès. « Il y a bien eu deux matchs différents, le carton rouge a eu son importance. On a essayé de mettre beaucoup de coeur mais c’était compliqué. Pour moi, c’est clair. Je pense que c’est mieux de ne pas en parler. Tout le monde a vu l’image », a pesté le coach espagnol, persuadé qu’il était ensuite impossible de résister à 10 contre 11 à la machine lensoise.
Suiveur du TFC
, le site Les Violets a été impitoyable avec M. Vernice. « Mathieu Vernice a tué le match à la 23e minute de jeu. Il a aussi haché le jeu au possible en sifflant tout et son contraire. Son comportement a joué dans la tension perceptible sur la pelouse. À côté de ses pompes
», a dénoncé le site toulousain. Du coté des réseaux sociaux, on criait même clairement au complot, estimant que tout était fait pour mettre le RC Lens dans les meilleures conditions pour continuer d’être premier, et de créer du suspense en tête de notre championnat. Les supporters de l’OL ou de l’OM peuvent en tout cas constater que, coups de sifflets favorables ou pas, la formation nordiste va être au moins une candidate sérieuse à une place en Ligue des Champions cette saison.