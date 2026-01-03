L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Lens est sacré champion d'automne dans un match rendu facilement avec la supériorité numérique contre Toulouse. De quoi agacer certains suiveurs de notre championnat.

Avec sa victoire solide à Toulouse sur le score de 3-0 , le RC Lens s’est offert le titre de champion d’automne devant le PSG. Ce n’est pas rien et cette réussite a été dignement saluée depuis le match de ce vendredi soir. Cette rencontre de reprise a très vite basculé en faveur des Artésiens en raison du carton rouge récolté par Emersonn au bout de 23 minutes. Le Brésilien a réalisé un retour défensif mal maitrisé sur Edouard, qui a été blessé sur l’action. L’excès d’engagement est bien présent, mais le tacle ne doit jamais déboucher sur un carton rouge direct aux yeux des Toulousains. Ceux-ci ont longuement contesté cette décision de M. Vernice, demandant l’intervention de la VAR sans obtenir gain de cause.

Toulouse ne décolère pas

Pendant de longues minutes, Carles Martinez Novell a pesté, sans succès. « Il y a bien eu deux matchs différents, le carton rouge a eu son importance. On a essayé de mettre beaucoup de coeur mais c’était compliqué. Pour moi, c’est clair. Je pense que c’est mieux de ne pas en parler. Tout le monde a vu l’image », a pesté le coach espagnol, persuadé qu’il était ensuite impossible de résister à 10 contre 11 à la machine lensoise.