ICONSPORT_281147_0093

L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Ligue 103 janv. , 9:20
parGuillaume Conte
1
Lens est sacré champion d'automne dans un match rendu facilement avec la supériorité numérique contre Toulouse. De quoi agacer certains suiveurs de notre championnat.
Avec sa victoire solide à Toulouse sur le score de 3-0, le RC Lens s’est offert le titre de champion d’automne devant le PSG. Ce n’est pas rien et cette réussite a été dignement saluée depuis le match de ce vendredi soir. Cette rencontre de reprise a très vite basculé en faveur des Artésiens en raison du carton rouge récolté par Emersonn au bout de 23 minutes. Le Brésilien a réalisé un retour défensif mal maitrisé sur Edouard, qui a été blessé sur l’action. L’excès d’engagement est bien présent, mais le tacle ne doit jamais déboucher sur un carton rouge direct aux yeux des Toulousains. Ceux-ci ont longuement contesté cette décision de M. Vernice, demandant l’intervention de la VAR sans obtenir gain de cause.

Toulouse ne décolère pas

Pendant de longues minutes, Carles Martinez Novell a pesté, sans succès. « Il y a bien eu deux matchs différents, le carton rouge a eu son importance. On a essayé de mettre beaucoup de coeur mais c’était compliqué. Pour moi, c’est clair. Je pense que c’est mieux de ne pas en parler. Tout le monde a vu l’image », a pesté le coach espagnol, persuadé qu’il était ensuite impossible de résister à 10 contre 11 à la machine lensoise. 
Suiveur du TFC, le site Les Violets a été impitoyable avec M. Vernice. « Mathieu Vernice a tué le match à la 23e minute de jeu. Il a aussi haché le jeu au possible en sifflant tout et son contraire. Son comportement a joué dans la tension perceptible sur la pelouse. À côté de ses pompes », a dénoncé le site toulousain. Du coté des réseaux sociaux, on criait même clairement au complot, estimant que tout était fait pour mettre le RC Lens dans les meilleures conditions pour continuer d’être premier, et de créer du suspense en tête de notre championnat. Les supporters de l’OL ou de l’OM peuvent en tout cas constater que, coups de sifflets favorables ou pas, la formation nordiste va être au moins une candidate sérieuse à une place en Ligue des Champions cette saison. 

Lire aussi

Strasbourg : Marc Keller proche de la démission ?Strasbourg : Marc Keller proche de la démission ?
OM-Liverpool, le prix des tickets fait scandaleOM-Liverpool, le prix des tickets fait scandale
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281139_0001
OL

OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases

ICONSPORT_275929_0037
OM

Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus

ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC

ol nuamah la facture passe a 30me iconsport 250955 0207 390891
OL

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Fil Info

03 janv. , 11:20
OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases
03 janv. , 11:00
Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus
03 janv. , 10:40
Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC
03 janv. , 10:20
L'OL ne voit pas le bout du tunnel
03 janv. , 10:01
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 10:00
Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé
03 janv. , 9:40
L’OM craque pour ce monstre de la Ligue 1 à 25 ME
03 janv. , 9:00
Strasbourg supplie Chelsea, le dossier devient fou

Derniers commentaires

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Les gamins il ont rien prouvé il demande des salaires xxl cette mentalité chez beaucoup de jeunes me dégoute

« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

Connais pas mais pas besoin d'être un grand nom pour être coach. Par contre c'est fiounasse les proprio de Chelsea il pourrai le laisser finir sa saison !

L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Sur ce Match l'arbitre le fausse . Le ROUGE est plus que sévère , plus d'autres décisions ?

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Nuamah est Mangala, à ce stade, c'est comme s'ils s'étaient fait 2 fois les croisés....

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Comme on dit : "problème de riche".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading