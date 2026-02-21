OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

La défaite marseillaise à Brest a mis un rude coup au moral des supporters phocéens, lesquels assistent au naufrage de leur équipe en Ligue 1. Pour La Provence, les joueurs devraient avoir honte et sont les seuls coupables.

La Provence, l'équipe actuelle est indigne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a de la chance dans son malheur actuel, c'est que derrière lui au classement, le club phocéen a des adversaires qui trainent en route. Mais si Lille et Rennes s'imposent, alors ils reviendraient à trois points de l'OM et feraient de nouveau peur. Après avoir tout misé sur Medhi Benatia et Habib Beye, Frank McCourt est conscient que son équipe doit obligatoirement se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et sur ce que l'on a vu vendredi soir à Brest , Benjamin Pavard et ses coéquipiers ne sont pas capables de réussir ce challenge. Pour Alexandre Jacquin, patron des sports de, l'équipe actuelle est indigne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille.

Un OM-OL sous énorme tension au Vélodrome

Dans son édito pour le quotidien régional, le journaliste marseillais sort la sulfateuse. « L'en­traîneur italien est parti. On ne peut pas reprocher aux Olympiens de l'avoir lâché en Bretagne. Pablo Longoria, président au placard, n'est plus là non plus. Le catastrophique Benjamin Pavard et ses partenaires n'avaient donc pas de message à lui envoyer. Habib Beye, lui, était sur le banc, mais débarque. Impossible de le tenir responsable de ce nouveau camouflet, même si les supporters espéraient un électro­choc et qu'il a raté ses débuts. On a surtout vu une panne de motivation, d'envie, une démission collective. Qu'en pense Medhi Benatia, directeur du football, lui-même en préavis ? Entre les sous­-doués au Clasico et un Olympico bouillant au Vel' le 1er mars, hier, à Brest, c'était le Pathético », écrit Alexandre Jacquin.

Pour régler cela, l'Olympique de Marseille va donc partir en stage à Marbella avant de recevoir Lyon. Habib Beye pense que cela peut tout changer. « Ce stage va nous permettre d'échanger, de discuter, de travailler. De travailler sur d'autres aspects de notre jeu aussi. Éventuellement, une animation un petit peu différente qui correspond peut-être plus au profil de nos joueurs. On aura également des retours. Le travail, c'est ce qu'on fait tous. C'est ce que font toutes les équipes de Ligue 1. Donc nous, on va travailler. Mais comme tout le monde fait, le plus important, c'est de trouver les bonnes solutions à la dynamique négative qu'on a en ce moment, tout simplement », a confié l'entraîneur de l'OM après la défaite à Brest.