L1 : Lens débute 2026 avec un feu d'artifice

Ligue 102 janv. , 22:49
parMehdi Lunay
4
17e journée de Ligue 1 :
Stadium
Toulouse-Lens 0-3
Buts : Saïd (57e), Thomasson (85e), Ganiou (90e+5)
Exclusion : Emersonn (23e) pour Toulouse
Leader de Ligue 1 à la trêve, Lens a poursuivi son rythme infernal à Toulouse. En supériorité numérique, les Sang et Or ont remporté un succès logique 3-0 pour devenir champions d'automne.
La période des fêtes est terminée mais Lens continue de se faire plaisir. Vainqueur de ses 6 derniers matchs de championnat en 2025, le club artésien visait la passe de 7 à Toulouse. Face au 8e de Ligue 1, le match n'était pas évident sur le papier. Lens prenait vite le dessus dans le jeu, gâchant de belles possibilités par une finition approximative. Un fait de jeu facilitait la tâche lensoise. L'attaquant toulousain Emersonn réalisait un tacle intense et dangereux sur Odsonne Edouard. Il était exclu directement.
Toulouse tentait de résister à 10 mais craquait sur un ballon mal dégagé par sa défense. Vossah se trouait notamment et Saïd crucifiait Restes. Mené, le TFC réagissait par intermittence mais le leader de Ligue 1 enfonçait le clou en fin de match. Thomasson doublait la mise en opportuniste après une parade de Restes devant Fofana. Ganiou plantait le troisième dans les arrêts de jeu. Avec ce succès 3-0, Lens officialise le titre honorifique de champion d'automne. Avec 40 points, les Sang et Or prennent provisoirement 4 unités d'avance sur le PSG dont ils deviennent un outsider de plus en plus sérieux.

Ligue 1

02 janvier 2026 à 20:45
Toulouse
0
3
Match terminé
Lens
Saïd57'Thomasson85'Ganiou90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Risser
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
A. Bulatović
LensLens
But
90
P. Ganiou
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
S. Abdul Hamid
LensLens
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

