OM-Liverpool, le prix des tickets fait scandale

OM02 janv. , 18:30
parClaude Dautel
1
Le mercredi 21 janvier à 21h, l'OM recevra Liverpool en Ligue des champions, et forcément c'est une affiche qui suscite un énorme engouement. Mais le prix des tickets mis en vente ce vendredi a refroidi les supporters marseillais qui ne sont pas abonnés.
C'est une date que les fans de l'Olympique de Marseille ont entouré en rouge dès que le calendrier de la Ligue des champions est sorti. Pour le compte de la 7ᵉ journée de cette phase, l'OM accueillera les Reds de Liverpool, avec la possibilité pour l'équipe de Roberto De Zerbi de s'assurer une qualification pour les barrages. Il y a quelques mois encore, l'équipe d'Arne Slot semblait injouable, mais ce n'est plus le cas, et l'Olympique de Marseille peut y croire.

OM-Liverpool, ça coûte cher

En attendant, le club phocéen mettait ce vendredi les billets pour ce choc en vente en priorité à ses Membres du Peuple Bleu&Blanc Gold, une fois les abonnés et les ventes couplées terminés. Mais l'OM a décidé de taper très fort sur le plan tarifaire. En effet, les premiers prix, en catégorie 10, dont assez loin du terrain, sont à 149 euros, tandis que les places les mieux situées se vendent à 379 euros. Des prix qui font bondir les supporters marseillais, qui ne peuvent pas tous être abonnés à la Ligue 1 et à la Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, le mécontentement est grand contre les dirigeants de l'OM.
Sur X (anciennement Twitter), une majorité de supporters marseillais a du mal à comprendre pourquoi le club les matraque ainsi, même si ce OM-Liverpool est une énorme affiche de Ligue des champions. « Je comptais y aller mais à ce prix là on va rester au chaud à la maison, ils sont devenus fous ! », « C’est quoi cette quatarisation de l’OM là », « Franchement là clairement ils nous prennent pour des vaches à lait !!! », commentent des fans phocéens. Mais certains font remarquer que cet argent permet à la fois à Pablo Longoria d'avoir un vrai budget pour le recrutement, et surtout que l'OM fait des tarifs très bas pour ses abonnés. La vente grand public débutant mardi, on verra si ce choix de doper les prix est le bon.
1
