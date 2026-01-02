Strasbourg : Marc Keller proche de la démission ?

ICONSPORT_275095_0030
Le départ de Liam Rosenior de Strasbourg pour Chelsea va provoquer un séisme en Alsace, car Marc Keller pourrait dans la foulée prendre la décision de quitter le club qu'il préside.
Les événements risquent de se précipiter dans les prochains jours du côté de Strasbourg dans la foulée de l'annonce imminente de la signature de Liam Rosenior à Chelsea. Car du côté des dirigeants alsaciens, qui se sont battus pour permettre à BlueCo d'être plus ou moins traité avec considération, on prend un vrai coup de couteau dans le dos avec ce choix des responsables du groupe américain. Et, ce vendredi soir, Mohamed Toubache-Ter affirme que Marc Keller, le très populaire président du RC Strasbourg, pourrait jeter l'éponge. « Chelsea sur le point de perdre son coach & Marc Keller (démission) ?? Pourquoi ? Car humilié », indique l'insider. Depuis quelques heures, il est vrai que Marc Keller fait l'objet de vives critiques pour avoir soutenu le projet BlueCo, y compris contre une partie des supporters durement stigmatisés.

Avis de tempête à Strasbourg

Même s'il a parfois été soupçonné d'être très gentil avec Marc Keller, notamment parce que son compère Gilbert Brisbois, est fan de Strasbourg, Daniel Riolo est cette fois écœuré par cette séquence. « Svt j’aime croire ceux qui me parlent .. j’ai arrêté d’être ironique sur le RCS et Keller qui sert le champagne… un bon modèle de Multi on m’a dit … Mais si ça se confirme, si Rosenior va à Chelsea quel affreux modèle.. mais quel modèle restera sain dans notre foot ? Croire un président qui te parle c’est pas malsain … moi j’assume ça. C’est pas grave à mes yeux. On fait les comptes après.. », constate le journaliste vedette de RMC.
Bien évidemment, il faut que tout cela se confirme, mais visiblement BlueCo n'a aucun état d'âme à prendre l'entraîneur de Strasbourg en pleine saison pour l'installer sur le banc de Chelsea. Preuve que le club alsacien n'est qu'un club secondaire aux yeux des investisseurs américains.
