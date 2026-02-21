L’ASSE a un secret tout neuf pour monter en Ligue 1

L’AS Saint-Étienne rêve de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les Verts devront, pour cela, poursuivre leur belle série et s’appuyer sur une force collective retrouvée.

L’ ASSE affiche de grandes ambitions cette saison en Ligue 2 . Les Verts veulent accéder à l’élite et ont toutes les raisons de penser qu’ils pourront y parvenir dans les prochaines semaines. En début de saison, dans le Forez, c’est surtout la défense qui posait problème : des buts encaissés à la pelle qui faisaient craindre le pire. Mais depuis quelques semaines, tout va mieux. La récente arrivée de Philippe Montanier commence notamment à porter ses fruits pour tout un groupe.

Des Verts retrouvés, la confiance est énorme

L’AS Saint-Étienne, comme l’a rappelé ces dernières heures Peuple Vert, ne reste que sur trois buts encaissés en six matches. Il s’agit, pour l’instant, de la deuxième meilleure défense de Ligue 2 sur l’année civile, à égalité avec Reims.

Pour beaucoup, la présence récente de Julien Le Cardinal en défense centrale n’est pas étrangère à la nouvelle solidité des Verts. Le Cardinal a une influence positive sur ses coéquipiers, davantage en confiance au sein du secteur défensif. Et c’est précisément ce qu’il faudra pour envisager la montée en fin de saison. Sans une grande défense, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ne pourront rien espérer.

Depuis quelques semaines, c’est aussi l’état d’esprit général qui a évolué, avec davantage d’efforts fournis sur le terrain.

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne recevra Laval en Ligue 2 avec l’ambition de poursuivre sa belle dynamique. Sur le papier, l’adversaire semble à la portée des Verts : le club mayennais traverse une période compliquée et peine à enchaîner les résultats positifs. Une situation qui pourrait offrir aux Stéphanois une occasion idéale de continuer à engranger des points et, surtout, de gagner encore en confiance dans ce sprint final.

En cas de circonstances favorables ce week-end, les Verts pourraient même s’emparer de la première place du championnat. Un scénario qui semblait inimaginable il y a encore peu de temps.