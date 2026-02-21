L’ASSE a un secret tout neuf pour monter en Ligue 1

Bah alors vous perdrez sur tapis vert avec le risque de voir les 2 équipes derrière se rapprocher de vous .. Pour moi ça sera pas du tout constructif (en même temps c'est dans l'ère du temps avec votre club qui n'arrive à rien niveau stabilité).
Ok, mais au delà de ce folklore, c'est avant tout une équipe de foot, et il faut repartir avec des choses basiques, retrouver une assise défensive pour ne plus donner des buts à l'adversaire. Ils ont le talent pour marquer en phase de transition, donc il faut avant tout retrouver de la confiance en faisant de leurs cages une forteresse imprenable.
Bien entendu que cest a notre guise si dimanche ca décide que tout le monde reste dans la commanderie parceque c'est le chaos ca fera comme vs Rennes a l'époque... et ca avait porté ses fruit
Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg
il commence à retrouver ses marques c'est bon signe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading