ICONSPORT_346791_0412
Philippe Montanier

L’ASSE a un secret tout neuf pour monter en Ligue 1

ASSE21 févr. , 9:00
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne rêve de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les Verts devront, pour cela, poursuivre leur belle série et s’appuyer sur une force collective retrouvée.
L’ASSE affiche de grandes ambitions cette saison en Ligue 2. Les Verts veulent accéder à l’élite et ont toutes les raisons de penser qu’ils pourront y parvenir dans les prochaines semaines. En début de saison, dans le Forez, c’est surtout la défense qui posait problème : des buts encaissés à la pelle qui faisaient craindre le pire. Mais depuis quelques semaines, tout va mieux. La récente arrivée de Philippe Montanier commence notamment à porter ses fruits pour tout un groupe.

Des Verts retrouvés, la confiance est énorme 

L’AS Saint-Étienne, comme l’a rappelé ces dernières heures Peuple Vert, ne reste que sur trois buts encaissés en six matches. Il s’agit, pour l’instant, de la deuxième meilleure défense de Ligue 2 sur l’année civile, à égalité avec Reims.
Pour beaucoup, la présence récente de Julien Le Cardinal en défense centrale n’est pas étrangère à la nouvelle solidité des Verts. Le Cardinal a une influence positive sur ses coéquipiers, davantage en confiance au sein du secteur défensif. Et c’est précisément ce qu’il faudra pour envisager la montée en fin de saison. Sans une grande défense, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ne pourront rien espérer.
Depuis quelques semaines, c’est aussi l’état d’esprit général qui a évolué, avec davantage d’efforts fournis sur le terrain.

Lire aussi

ASSE : Montanier, le gros coup de pression avant LavalASSE : Montanier, le gros coup de pression avant Laval
Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne recevra Laval en Ligue 2 avec l’ambition de poursuivre sa belle dynamique. Sur le papier, l’adversaire semble à la portée des Verts : le club mayennais traverse une période compliquée et peine à enchaîner les résultats positifs. Une situation qui pourrait offrir aux Stéphanois une occasion idéale de continuer à engranger des points et, surtout, de gagner encore en confiance dans ce sprint final.
En cas de circonstances favorables ce week-end, les Verts pourraient même s’emparer de la première place du championnat. Un scénario qui semblait inimaginable il y a encore peu de temps.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0255
FC Nantes

Nantes : Un joueur tremble pour les salariés

ICONSPORT_282905_0296
PSG

Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

ICONSPORT_342826_0198
OL

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_350033_0321
PSG

PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger

Fil Info

21 févr. , 11:00
Nantes : Un joueur tremble pour les salariés
21 févr. , 10:35
Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe
21 févr. , 10:30
OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon
21 févr. , 10:00
PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger
21 févr. , 9:30
OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais
21 févr. , 8:40
PSG : Haaland pour 200ME, Dembélé déjà remplacé
21 févr. , 8:20
OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco
21 févr. , 8:00
OM : Une présidente arrive, Longoria s'en va

Derniers commentaires

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bah alors vous perdrez sur tapis vert avec le risque de voir les 2 équipes derrière se rapprocher de vous .. Pour moi ça sera pas du tout constructif (en même temps c'est dans l'ère du temps avec votre club qui n'arrive à rien niveau stabilité).

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Ok, mais au delà de ce folklore, c'est avant tout une équipe de foot, et il faut repartir avec des choses basiques, retrouver une assise défensive pour ne plus donner des buts à l'adversaire. Ils ont le talent pour marquer en phase de transition, donc il faut avant tout retrouver de la confiance en faisant de leurs cages une forteresse imprenable.

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bien entendu que cest a notre guise si dimanche ca décide que tout le monde reste dans la commanderie parceque c'est le chaos ca fera comme vs Rennes a l'époque... et ca avait porté ses fruit

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

il commence à retrouver ses marques c'est bon signe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading