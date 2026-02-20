Nantes hésite, Eric Chelle force le passage

Pendant que son entraîneur Ahmed Kantari collectionne les défaites en Ligue 1, le FC Nantes ne s’est pas encore décidé à opérer un nouveau changement. Mais le pressing exercé par Eric Chelle pourrait finir par convaincre la direction nantaise.

Alors que leur confrontation était présentée comme un rendez-vous capital pour le maintien, le FC Nantes et Le Havre ne jouent plus dans la même cour. Un fossé de 12 points sépare désormais les deux équipes. L’écurie normande, qui a dominé Toulouse (2-1) dimanche dernier, s’est considérablement éloignée de la zone rouge. Tandis que les Canaris s’y sont installés après cinq défaites consécutives.

Chelle se rapproche...

Une série aussi catastrophique place forcément Ahmed Kantari sur la sellette. Mais pour le moment, celui qui avait succédé à Luis Castro en décembre dernier garde la confiance de ses supérieurs. Reste à savoir pour combien de temps, sachant qu’un homologue exerce un gros pressing pour le remplacer. Comme le révélait le journaliste Romain Molina, Eric Chelle serait ravi de prendre sa place. Le sélectionneur du Nigéria n’a pas été choisi par l’Olympique de Marseille et se rabat sur le FC Nantes. Son opération séduction n’a manifestement pas l’effet désiré. Mais le natif d’Abidjan ne compte pas jeter l’éponge si facilement.

Le technicien de 48 ans a en effet changé d’agents. Ses intérêts sont maintenant gérés par Wilders Sport, une agence proche des Canaris. C’est cette même société qui représente l’entraîneur de la réserve nantaise Stéphane Ziani, mais aussi l’attaquant camerounais Ignatius Ganago, de retour à Nantes cet hiver suite à un prêt en Major League Soccer. Eric Chelle a donc privilégié une agence déjà en contact avec le pensionnaire de la Beaujoire. Une manière intelligente de placer ses pions au cas où Ahmed Kantari avait la mauvaise idée d’enregistrer un sixième revers d’affilée dimanche.