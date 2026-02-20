Eric Chelle

Nantes hésite, Eric Chelle force le passage

FC Nantes20 févr. , 23:30
parEric Bethsy
0
Pendant que son entraîneur Ahmed Kantari collectionne les défaites en Ligue 1, le FC Nantes ne s’est pas encore décidé à opérer un nouveau changement. Mais le pressing exercé par Eric Chelle pourrait finir par convaincre la direction nantaise.
Alors que leur confrontation était présentée comme un rendez-vous capital pour le maintien, le FC Nantes et Le Havre ne jouent plus dans la même cour. Un fossé de 12 points sépare désormais les deux équipes. L’écurie normande, qui a dominé Toulouse (2-1) dimanche dernier, s’est considérablement éloignée de la zone rouge. Tandis que les Canaris s’y sont installés après cinq défaites consécutives.

Chelle se rapproche...

Une série aussi catastrophique place forcément Ahmed Kantari sur la sellette. Mais pour le moment, celui qui avait succédé à Luis Castro en décembre dernier garde la confiance de ses supérieurs. Reste à savoir pour combien de temps, sachant qu’un homologue exerce un gros pressing pour le remplacer. Comme le révélait le journaliste Romain Molina, Eric Chelle serait ravi de prendre sa place. Le sélectionneur du Nigéria n’a pas été choisi par l’Olympique de Marseille et se rabat sur le FC Nantes. Son opération séduction n’a manifestement pas l’effet désiré. Mais le natif d’Abidjan ne compte pas jeter l’éponge si facilement.
Le technicien de 48 ans a en effet changé d’agents. Ses intérêts sont maintenant gérés par Wilders Sport, une agence proche des Canaris. C’est cette même société qui représente l’entraîneur de la réserve nantaise Stéphane Ziani, mais aussi l’attaquant camerounais Ignatius Ganago, de retour à Nantes cet hiver suite à un prêt en Major League Soccer. Eric Chelle a donc privilégié une agence déjà en contact avec le pensionnaire de la Beaujoire. Une manière intelligente de placer ses pions au cas où Ahmed Kantari avait la mauvaise idée d’enregistrer un sixième revers d’affilée dimanche.

Ligue 1

22 février 2026 à 17:15
Nantes
17:15
Le Havre
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading