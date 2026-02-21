PSG : Haaland pour 200ME, Dembélé déjà remplacé

Les rumeurs se confirment concernant l'intérêt du PSG pour Erling Haaland, au moment où Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec les champions d'Europe.

Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait l'intérêt du PSG pour Erling Haaland . Sous contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City, l'attaquant international norvégien devra être acheté au prix fort par le club qui souhaitera se l'offrir. Et même si Haaland est légèrement moins efficace cette saison, sa valeur est tout de même estimée à 200 millions d'euros, ce qui réduit les clubs susceptibles de pouvoir s'offrir le joueur de Pep Guardiola. Le Paris Saint-Germain fait partie des équipes capables de mettre autant d'argent sur la table, même si Luis Enrique ne pousse pas ses dirigeants à faire de tels investissements. Mais, au moment où l'avenir de Guardiola à Manchester City est incertain, la porte s'est ouverte pour un départ d'Erling Haaland.

Dembélé inquiète le PSG

Même si le PSG en a terminé avec les années bling-bling, l'affaire Kylian Mbappé ayant probablement vacciné Nasser Al-Khelaifi, le dossier Ousmane Dembélé inquiète tout de même le président qatari des champions d'Europe. En effet, le Ballon d'Or 2025 n'a toujours pas signé la prolongation de contrat proposée par le Paris Saint-Germain, son engagement actuel se terminant en 2028. Pour le remplacer, le club de la capitale ne peut pas rester les bras croisés, d'autant qu'on voit bien que cette saison, le PSG a des soucis d'efficacité. Alors, ce samedi, Ekrem Konur et le site allemand Fussballdaten confirment qu'effectivement les dirigeants parisiens pensent à Erling Haaland pour remplacer Ousmane Dembélé.

Si le PSG venait à perdre son Ballon d'Or, le club souhaiterait sans aucun doute le remplacer rapidement par la prochaine superstar de classe mondiale. Haaland est bien sûr l'un de ces joueurs. Vinicius Jrr du Real Madrid pourrait également être une option », indique le journaliste spécialiste du », indique le journaliste spécialiste du mercato . La balle est désormais dans le camp d'Ousmane Dembélé, car si ce dernier finit par prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain la porte se refermera pour Erling Haaland.