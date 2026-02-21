pl une salarie frappee par haaland scandale a manchester city iconsport 254887 0047 390478
Erlind Haaland

PSG : Haaland pour 200ME, Dembélé déjà remplacé

PSG21 févr. , 8:40
parClaude Dautel
2
Les rumeurs se confirment concernant l'intérêt du PSG pour Erling Haaland, au moment où Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec les champions d'Europe.
Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait l'intérêt du PSG pour Erling Haaland. Sous contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City, l'attaquant international norvégien devra être acheté au prix fort par le club qui souhaitera se l'offrir. Et même si Haaland est légèrement moins efficace cette saison, sa valeur est tout de même estimée à 200 millions d'euros, ce qui réduit les clubs susceptibles de pouvoir s'offrir le joueur de Pep Guardiola. Le Paris Saint-Germain fait partie des équipes capables de mettre autant d'argent sur la table, même si Luis Enrique ne pousse pas ses dirigeants à faire de tels investissements. Mais, au moment où l'avenir de Guardiola à Manchester City est incertain, la porte s'est ouverte pour un départ d'Erling Haaland.

Dembélé inquiète le PSG

Même si le PSG en a terminé avec les années bling-bling, l'affaire Kylian Mbappé ayant probablement vacciné Nasser Al-Khelaifi, le dossier Ousmane Dembélé inquiète tout de même le président qatari des champions d'Europe. En effet, le Ballon d'Or 2025 n'a toujours pas signé la prolongation de contrat proposée par le Paris Saint-Germain, son engagement actuel se terminant en 2028. Pour le remplacer, le club de la capitale ne peut pas rester les bras croisés, d'autant qu'on voit bien que cette saison, le PSG a des soucis d'efficacité. Alors, ce samedi, Ekrem Konur et le site allemand Fussballdaten confirment qu'effectivement les dirigeants parisiens pensent à Erling Haaland pour remplacer Ousmane Dembélé.
« Si le PSG venait à perdre son Ballon d'Or, le club souhaiterait sans aucun doute le remplacer rapidement par la prochaine superstar de classe mondiale. Haaland est bien sûr l'un de ces joueurs. Vinicius Jrr du Real Madrid pourrait également être une option », indique le journaliste spécialiste du mercato. La balle est désormais dans le camp d'Ousmane Dembélé, car si ce dernier finit par prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain la porte se refermera pour Erling Haaland.
E. Haaland

E. Haaland

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts16
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts7
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs26
Buts22
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0255
FC Nantes

Nantes : Un joueur tremble pour les salariés

ICONSPORT_282905_0296
PSG

Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

ICONSPORT_342826_0198
OL

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_350033_0321
PSG

PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger

Fil Info

21 févr. , 11:00
Nantes : Un joueur tremble pour les salariés
21 févr. , 10:35
Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe
21 févr. , 10:30
OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon
21 févr. , 10:00
PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger
21 févr. , 9:30
OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais
21 févr. , 9:00
L’ASSE a un secret tout neuf pour monter en Ligue 1
21 févr. , 8:20
OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco
21 févr. , 8:00
OM : Une présidente arrive, Longoria s'en va

Derniers commentaires

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bah alors vous perdrez sur tapis vert avec le risque de voir les 2 équipes derrière se rapprocher de vous .. Pour moi ça sera pas du tout constructif (en même temps c'est dans l'ère du temps avec votre club qui n'arrive à rien niveau stabilité).

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Ok, mais au delà de ce folklore, c'est avant tout une équipe de foot, et il faut repartir avec des choses basiques, retrouver une assise défensive pour ne plus donner des buts à l'adversaire. Ils ont le talent pour marquer en phase de transition, donc il faut avant tout retrouver de la confiance en faisant de leurs cages une forteresse imprenable.

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bien entendu que cest a notre guise si dimanche ca décide que tout le monde reste dans la commanderie parceque c'est le chaos ca fera comme vs Rennes a l'époque... et ca avait porté ses fruit

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

il commence à retrouver ses marques c'est bon signe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading