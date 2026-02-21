TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

L’OL affronte Strasbourg dimanche soir pour clôturer cette 23e journée de Ligue 1. Un véritable choc dans le haut du classement entre deux prétendants à l’Europe.

Quelle heure pour Strasbourg - OL ?

Sans grande surprise, le choc entre Strasbourg et l’Olympique Lyonnais a été choisi comme la grosse affiche de cette 23e journée. La rencontre entre les Alsaciens et les Gones se disputera donc ce dimanche 22 février à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OL ?

BeInSports ayant fait le choix de diffuser Lens-Monaco ce samedi à 17 heures, Strasbourg-OL sera diffusé sur les antennes de Ligue1+. Le match sera commenté par Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, le journaliste et le consultant préposés aux plus grandes affiches de notre championnat cette saison.

Les compos probables de Strasbourg - OL :

Pour le Racing Club de Strasbourg, il n’y a pas de raison de tout chambouler après le match nul obtenu au Vélodrome le week-end dernier contre l’Olympique de Marseille. Gary O’Neil récupère tout de même un joueur très important en la personne de Doukouré, lequel rappelle un mauvais souvenir aux Lyonnais puisqu’il avait blessé Fofana au match aller. Il sera titulaire. Pour le reste, peu de chances de voir de gros changements par rapport au onze de départ de la semaine dernière.

Le onze probable de Strasbourg : Penders – G. Doué, I. Doukouré (c), Hogsberg, Chilwell – El Mourabet, Barco - D. Moreira, Enciso, Godo – Panichelli

Du côté de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca aussi récupère un absent de taille par rapport au week-end dernier. Le technicien portugais peut compter pour ce choc face à Strasbourg sur Endrick, suspendu contre Nice. L’attaquant brésilien épaulera Sulc sur le front de l’attaque des Gones. En revanche, l’OL, qui enregistre par ailleurs les retours de Tagliafico et de Kluivert, devra se passer de Fofana, Nuamah, Mangala ou encore Hateboer.

Le onze probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, M. Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann, Nartey – Tolisso (c) – Endrick, Sulc