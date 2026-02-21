OM : Une présidente arrive, Longoria s'en va

La révolution continue du côté de Marseille puisqu'après la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur, c'est la directrice générale du Red Star qui devrait succéder à Pablo Longoria dans les prochains jours.

L'Equipe affirme que Frank McCourt devrait désigner Pauline Gamerre, bien connue dans le monde du football et qui occupe actuellement le poste de directrice générale du Red Star, là où Habib Beye a commencé sa carrière d'entraîneur. Tandis que Geronimo Rulli et ses coéquipiers s'écroulent en Ligue 1 et pourraient compter huit points de retard sur l'OL en cas de victoire de Lyon à Strasbourg, cela souffle toujours très fort du côté de Marseille. Après le coup d'État réussi par Medhi Benatia, désormais véritable patron de l'Olympique de Marseille et qui a poussé Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi, c'est désormais Pablo Longoria qui va sauter.

Une Marseillaise pour remplacer Longoria

Native de Marseille et diplômée de l'IEP d'Aix-en-Provence , Pauline Gamerre avait occupé le poste de directrice générale du Red Star de 2011 à 2017, avant d'y revenir en 2024, toujours au même poste. Elle a également été membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Selon le quotidien sportif, ce n'est pas la première fois que le nom de la dirigeante du Red Star est cité du côté de l'Olympique de Marseille, elle avait notamment été citée avant la désignation de Pablo Longoria, mais cette fois les choses semblent très proches d'aboutir. « Elle pourrait se rendre dans sa ville natale très prochainement pour discuter avec les équipes de McCourt, selon plusieurs sources, même si tout reste encore possible à ce stade », précisent nos confrères. Ces derniers précisent que tout n'est pas totalement bouclé pour ce poste forcément très convoité, et qui relève uniquement de Frank McCourt.

Présent samedi dernier au Vélodrome, où il a assisté à OM-Strasbourg, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille vient de vivre une semaine particulièrement compliquée. Et en désignant rapidement Pauline Gamerre à la tête du club phocéen, Frank McCourt pourrait boucler la boucle et faire entrer l'OM dans une nouvelle ère.