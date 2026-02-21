ICONSPORT_100025_0012

OM : Une présidente arrive, Longoria s'en va

OM21 févr. , 8:00
parClaude Dautel
10
La révolution continue du côté de Marseille puisqu'après la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur, c'est la directrice générale du Red Star qui devrait succéder à Pablo Longoria dans les prochains jours.
Tandis que Geronimo Rulli et ses coéquipiers s'écroulent en Ligue 1 et pourraient compter huit points de retard sur l'OL en cas de victoire de Lyon à Strasbourg, cela souffle toujours très fort du côté de Marseille. Après le coup d'État réussi par Medhi Benatia, désormais véritable patron de l'Olympique de Marseille et qui a poussé Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi, c'est désormais Pablo Longoria qui va sauter. Et pour le remplacer, L'Equipe affirme que Frank McCourt devrait désigner Pauline Gamerre, bien connue dans le monde du football et qui occupe actuellement le poste de directrice générale du Red Star, là où Habib Beye a commencé sa carrière d'entraîneur.

Une Marseillaise pour remplacer Longoria

Native de Marseille et diplômée de l'IEP d'Aix-en-Provence , Pauline Gamerre avait occupé le poste de directrice générale du Red Star de 2011 à 2017, avant d'y revenir en 2024, toujours au même poste. Elle a également été membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Selon le quotidien sportif, ce n'est pas la première fois que le nom de la dirigeante du Red Star est cité du côté de l'Olympique de Marseille, elle avait notamment été citée avant la désignation de Pablo Longoria, mais cette fois les choses semblent très proches d'aboutir. « Elle pourrait se rendre dans sa ville natale très prochainement pour discuter avec les équipes de McCourt, selon plusieurs sources, même si tout reste encore possible à ce stade », précisent nos confrères. Ces derniers précisent que tout n'est pas totalement bouclé pour ce poste forcément très convoité, et qui relève uniquement de Frank McCourt.
Présent samedi dernier au Vélodrome, où il a assisté à OM-Strasbourg, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille vient de vivre une semaine particulièrement compliquée. Et en désignant rapidement Pauline Gamerre à la tête du club phocéen, Frank McCourt pourrait boucler la boucle et faire entrer l'OM dans une nouvelle ère.
10
Derniers commentaires

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bah alors vous perdrez sur tapis vert avec le risque de voir les 2 équipes derrière se rapprocher de vous .. Pour moi ça sera pas du tout constructif (en même temps c'est dans l'ère du temps avec votre club qui n'arrive à rien niveau stabilité).

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Ok, mais au delà de ce folklore, c'est avant tout une équipe de foot, et il faut repartir avec des choses basiques, retrouver une assise défensive pour ne plus donner des buts à l'adversaire. Ils ont le talent pour marquer en phase de transition, donc il faut avant tout retrouver de la confiance en faisant de leurs cages une forteresse imprenable.

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Bien entendu que cest a notre guise si dimanche ca décide que tout le monde reste dans la commanderie parceque c'est le chaos ca fera comme vs Rennes a l'époque... et ca avait porté ses fruit

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

il commence à retrouver ses marques c'est bon signe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

